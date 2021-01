Snoop Dogg prend enfin la parole après avoir été dissuadé par Eminem sur une nouvelle chanson – ceci après que Snoop ait un peu dissipé Shady lui-même – et ça sonne comme un bon boeuf hip-hop à l’ancienne cuisine.

Le Doggfather a laissé un commentaire éloquent sur le message IG d’une page de fans d’Eminem, qui présentait des clips de Marshall expliquant récemment pourquoi il avait appelé Snoop par son nom sur son nouveau morceau, “ Zeus ”, qui a été publié plus tôt ce mois-ci dans le cadre de sa “ Musique être assassiné par l’album de luxe.

Les pensées de Snoop à la justification d’Em … “Je vous prie de ne pas répondre à ce doux cul de merde.” Il a ajouté un tas d’émojis rieurs après, donc il semble que tout cela soit très amusant. Mais toujours … irritable.

ICYMI … Eminem, plus tôt cette semaine, a expliqué pourquoi il a pris des photos sur Snoop sur “ Zeus ” – disant qu’il répondait aux commentaires du rappeur de Long Beach faits au cours de l’été sur “ The Breakfast Club ”, où il a déclaré qu’Em n’était pas un des 10 meilleurs rappeurs à ses yeux et qu’il pourrait vivre sans la contribution d’Eminem au hip-hop s’il devait choisir l’impact historique.

Snoop a également déclaré qu’Eminem ne serait personne sans Dr. Dre – quelque chose avec lequel Em était d’accord. Tout son truc, c’est le ton de Snoop, qu’il dit avoir considéré comme irrespectueux et inutile pour faire valoir son point. Em dit que tout le monde a le droit d’avoir son opinion sur les meilleurs rappeurs pour le faire, mais il a été impressionné par la façon dont Snoop voulait l’écrire.

Quant à ce qu’Eminem a réellement dit à propos de Snoop, ce n’était pas aussi fougueux que vous pourriez le penser. Les paroles vont … “Et, en ce qui concerne le bœuf écrasé, j’ai l’habitude que les gens me frappent / Mais, juste pas dans mon camp / Et diplomatique comme j’essaye d’être / La dernière chose dont j’ai besoin est Snoop doggin ‘ moi / Mec, Dogg, tu étais comme un (Ouais) putain de dieu pour moi / Non, pas vraiment (Haha) // J’ai eu un “chien” à l’envers / Mais je commence à penser, tous ces gens prennent des coups moi / S **, ce n’est pas étonnant. “

Rappelez-vous, Snoop et Eminem courent dans le même cercle – ils ont tous les deux beaucoup travaillé avec le Dr Dre … alors on comprend pourquoi Shady a été choqué d’entendre Snoop parler de lui comme il l’a fait. Pour nous, il ne semble pas que Snoop visait spécialement Em avec une mauvaise intention, mais ce dernier l’a clairement pris de cette façon.

La seule question maintenant … que se passe-t-il ensuite ??? Em a dit ce qu’il avait à dire, et en supposant que les mots de Snoop ici ne sont pas qu’une blague … un morceau de diss de lui pourrait être à venir 👀