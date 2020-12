Au cas où vous l’auriez manqué, deux des plus grands noms de l’industrie du rap – Snoop Dogg et Eminem – sont en colère. Les fans pensent que le drame a commencé lorsque Snoop a répertorié les plus grands MC de tous les temps et a laissé le rappeur “Slim Shady” hors de la liste. Le drame n’a continué que lorsque Eminem a sorti vendredi un nouveau projet intitulé Music to Be Murdered By – Side B, dans lequel il visait directement Snoop sur “Zeus”. Le rappeur de “Drop It Like It’s Hot” a apparemment abordé son problème via un post Instagram et, maintenant, les fans pèsent sur l’ensemble du débat des rappeurs.

Snoop a récemment répertorié qui, selon lui, sont les plus grands MC de tous les temps. Mais, il a laissé Eminem hors de la liste. Il a expliqué plus tard pourquoi il avait choisi ces individus lors d’une apparition sur The Breakfast Club, au cours de laquelle il a dit: «Eminem, The Great White Hope. Les rappeurs blancs n’avaient aucun respect dans le rap. Le Dr Dre a probablement mis Eminem dans la position qu’il serait considéré comme l’un des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps. Je ne pense pas, mais le jeu pense qu’il [in the] top 10 des paroliers et tout ce qui va avec. C’est juste parce qu’il est avec le Dr Dre. »Il a poursuivi:« Il y a des n-s dans les années 80 avec lesquels il ne pouvait pas f- avec comme Rakim, comme Big Daddy Kane, comme KRS-One, comme LL Cool J, comme Ice Cube.” Eminem a par la suite publié une dissertation contre Snoop sur sa musique à être assassinée par – Side B. Cela a apparemment incité Snoop à publier une citation sur Instagram qui disait: “Les gens qui ne peuvent pas communiquer pensent que tout est un argument.”

Bien sûr, comme il y a eu beaucoup de drame entre les deux rappeurs de haut niveau, les médias sociaux n’ont pas perdu de temps pour peser sur l’ensemble du débat. Lisez la suite pour voir ce que les fans disent à propos du bœuf de Snoop et Eminem.

Vous savez que c’est drôle que @SnoopDogg veuille essayer de détruire @Eminem parce que Dre l’a mis sur la sellette? Car on pourrait dire la même chose de Snoop, Kendrick Lamar, Warren G, Tha Dogg Pound, Nate Dogg, 50 Cent, Xzibit, King Mez, Anderson .Paak, The DOC, Knoc-turn’al, et bien d’autres. – Draven Kennedy (@draven_kennedy) 27 décembre 2020

Ce CANT être vrai …

Snoop Dogg et Eminem sont costauds! Vraiment 2020, tu vas terminer l’année comme ça ?? – Ashlee (@ JeneeS_IS250) 21 décembre 2020

Quiconque dit qu’Eminem n’est pas dans leur top 10 est un mensonge! 🤣🤣 @SnoopDogg aurait aimé avoir des bars comme Marshall. – DRE (@ DRE28286432) 21 décembre 2020

