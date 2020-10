HISTOIRES CONNEXES

Une nouvelle révolution est en cours dans le teaser de la saison 2 pour Snowpiercer, qui revient avec de nouveaux épisodes plus tôt que vous ne l’imaginiez probablement.

TNT a annoncé jeudi lors du panel virtuel New York Comic Con que la saison 2 de son thriller de science-fiction post-apocalyptique, basé sur le film de 2013 et le roman du même nom, sera présentée en première le lundi 25 janvier 2021 à 9h. / 8c.

Comme indiqué à la toute fin de la saison 1 – qui commence à diffuser le 1er janvier sur HBO Max – Rowan Blanchard (Girl Meets World) a rejoint le casting aux côtés de Jennifer Connelly et Daveed Diggs, tout comme Sean Bean (Game of Thrones).

Snowpiercer met également en vedette Alison Wright (Les Américains) dans le rôle de Ruth, Mickey Sumner (Low Winter Sun) dans le rôle de Bess, Iddo Goldberg (Salem) dans le rôle de Bennett, Lena Hall (Hedwig and the Angry Inch) dans le rôle de Miss Audrey, Annalize Basso (The Red Road) comme LJ, Sam Otto (The State) comme Osweiller, Roberto Urbina (Narcos) comme Javier, Sheila Vand (24: Legacy) comme Zarah et Steven Ogg (The Walking Dead) comme Pike.

À la fin de la saison 1, les survivants de la révolution des Tailies essayaient de maintenir une paix parmi les classes nouvellement fusionnées, Layton (joué par Diggs) devenant le chef du train. Découvrant que M. Wilford (Bean) est vivant et se dirigeait vers un deuxième train, Melanie (Connelly) a risqué de sortir pour l’empêcher d’envahir Snowpiercer. Alors qu’elle était à l’extérieur pour braver les éléments, il a été révélé qu’Alexandra (Blanchard), la fille de Mélanie, est également en vie – et est devenue la protégée de Wilford.

Dans la saison 2, une toute nouvelle lutte pour le pouvoir émerge, provoquant une rupture dangereuse alors que les gens sont divisés entre leur fidélité à Layton et à M. Wilford, qui dispose d’un nouveau train, d’une nouvelle technologie et d’un plan de match qui laisse tout le monde deviner. «Alors que Layton combat Wilford pour l’âme de Snowpiercer», taquine le communiqué de TNT, «Melanie mène la charge sur une nouvelle découverte choquante qui pourrait changer le sort de l’humanité.»

