Lire le contenu vidéo



6/10/20 @ mynamegangg / Twitter – @ myullz / Twitter

Lena Hernandez, la “Karen” qui a été accusée d’une série de tirades racistes dans le sud de la Californie au cours de la dernière année, prend un accord de plaidoyer … et elle va en prison.

Des sources policières nous disent que Hernandez conclura un accord sur l’accusation de sa batterie pour délit, et qu’en échange, les procureurs demanderont une peine de 45 jours à la prison du comté de Los Angeles.

Nos sources disent que Hernandez sera devant le tribunal mardi pour qu’un juge accepte l’accord. On nous dit que Hernandez sera en probation pendant les 3 prochaines années, et qu’elle doit terminer un cours d’un an sur la gestion de la colère. Nos sources disent qu’elle sera également condamnée à payer environ 1 500 $ et ne pourra pas posséder d’arme à feu pendant les 10 prochaines années.

TMZ a cassé l’histoire … Hernandez était éclaté en juillet après avoir lancé une série de diatribes racistes dans un parc et un centre commercial. La police a émis un mandat d’arrêt contre elle et les flics l’ont finalement retrouvée dans la ville balnéaire de SoCal à San Pedro.

Lire le contenu vidéo



6/10/20 @ brendonmcnernery / Twitter

La charge de la batterie est liée à un incident en octobre dernier dans un centre commercial de Torrance. Nos sources disent que Hernandez recevra des ordres de rester à l’écart du centre commercial et de la victime.

Il n’y a pas de vidéo de cet incident, mais il y a des images de 2 autres incidents où elle a lancé des commentaires racistes – une fois chez une femme travaillant dans un parc, et l’autre chez un homme dans un parking.