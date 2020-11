«Cela a été une semaine difficile mais nous n’allons pas entrer dans un jeu de ‘Saïd, répondez; dis, réponds. Nous ne sommes pas ici par curiosité, nous parlons de notre vie. Peut-être que cela peut être pris ou mal interprété pour le faire ressembler davantage à un divertissement, mais ce n’est pas le cas. Nous parlons de quelque chose de personnel, de notre vie privée », a-t-il déclaré. Sofia Aragon pendant la diffusion en direct.

Comment puis-je l’expliquer? Nous allons trouver un moyen, mais nous sommes très très calmes parce que la vérité sort. Vous savez que les mensonges peuvent être cachés pendant très peu de temps … Les reines sont unies. En fait, nous avons été très proches de beaucoup, Neba et moi-même. Et nous voulons juste vous dire que nous apprécions cela et que nous sommes très calmes car tout va parler de lui-même. Et le temps prouvera à celui qui a raison ».

Sofia Aragon Oui Nebai Ils ont demandé à leurs partisans de ne pas attaquer le fondateur de l’organisation Mexican Universal sur les réseaux sociaux.

L’histoire de soutien que Ximena Navarrete a publiée. (Instagram / Ximena Navarrete.)

«Vous devez maintenir le respect; pas même Lupita Jones ne mérite d’être attaquée. Eh bien … ce n’est pas moi de juger qui mérite quoi, mais je pense qu’il faut montrer l’exemple et ne pas attaquer personne. Si elle veut attaquer, laissez-la attaquer seule, et nous ne lui donnons pas de réponse; nous calme. Les échantillons de soutien sont très précieux, mais vous n’avez pas à attaquer », a-t-il déclaré. Sofia.

D’autres anciennes reines de beauté qui se sont jointes pour défendre Sofia Aragon sont Josselyn Garciglia, Nuestra Belleza 2013, et Ximena Navarrete, Miss Univers 2010.

