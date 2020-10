Sofie Richie a partagé une photo avec ses fans qui présente sa grande soeur Nicole Richie et sa fille Harlow Winter Kate, 12 ans, et les fans ne peuvent pas se remettre de la façon dont Harlow ressemble tellement à sa mère. Sur la photo, Nicole est au milieu en train de prendre la photo, avec sa fille à sa droite – à gauche du spectateur – et Richie pose de l’autre côté. Non seulement les fans adoraient voir les sœurs prendre une photo ensemble, mais ils ne pouvaient pas oublier à quel point Harlow ressemblait à sa mère.

“Mon trio préféré,” Richie a légendé la jolie photo. D’autres ont pris la section des commentaires en écrivant: “La fille de Nicole est exactement sa jumelle !! Tellement mignonne.” Une autre personne a écrit: “3 belles dames et votre nièce est la jumelle de votre sœur!”

La photo n’a capturé qu’un rapide souvenir de leur nuit où ils ont peint des bouteilles de sauce piquante pour un cours d’art en plein air. Les fans ont été choqués de voir la photo de Harlow étant donné que Nichole et son mari Joel Madden ne montrent pas souvent des photos de leur fille. Vers le début de la pandémie aux États-Unis, début mars, Nicole a dit à Kelly Ripa et Ryan Seacrest sur Live with Kelly and Ryan qu’elle devait s’habituer à un mode de vie très différent quand il s’agissait d’être maman depuis ses enfants. a commencé à étudier en ligne.

“Ils sont à l’école à la maison, donc ils font leurs zooms”, avait-elle déclaré à l’époque selon PEOPLE. «C’est bizarre, j’ai passé 10 ans à ne prêcher aucun écran et maintenant ils sont devenus une sorte de bouée de sauvetage ici. C’est littéralement le contraire de ce que je leur ai dit. Ils font l’école mais ils font aussi leur parascolaire activités et ils communiquent avec leurs amis. “

Quant à Richie, elle a toujours eu l’air heureuse sur les réseaux sociaux après sa rupture avec Scott Disick. Les deux sont sortis ensemble pendant deux ans avant de finalement l’appeler. Les fans ne savent toujours pas pourquoi les deux ont décidé de se séparer, mais certains semblent penser que l’ex Kourtney Kardashian de Disick a quelque chose à voir avec cela. Bien qu’ils semblaient s’entendre sur la base de ce que les fans ont vu dans l’émission Keeping Up With the Kardashians et sur la base de ce que les initiés disaient, cela n’empêche pas certains spectateurs de penser qu’ils pourraient avoir plus de détails sur l’histoire. Maintenant, il y a des rumeurs que Kardashian et Disick se remettent ensemble et essaient même d’avoir un autre bébé.