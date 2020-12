L’actrice colombienne et la marque de lunettes Foster Grant ont uni leurs forces pour créer la nouvelle ligne «Sofía Vergara x Foster Grant».

La collection élégante comprend 24 styles disponibles dans une variété de couleurs à la mode couvrant les catégories des lunettes de lecture, des lunettes de soleil et des SunReaders.

Les styles ont été personnellement sélectionnés par la belle actrice, femme d’affaires et philanthrope colombienne, et sont disponibles aujourd’hui pour un prix abordable entre 31 $ et 41 $.

«J’ai adoré créer ma collection de lunettes avec Foster Grant. Non seulement la marque a un héritage si riche et un engagement fort à redonner à ceux qui en ont besoin, mais c’était amusant de travailler avec eux et de donner vie à mes idées », a déclaré Vergara.

«Je porte moi-même des lunettes de lecture et maintenant que je lis beaucoup plus à la maison, je sais à quel point elles sont importantes pour beaucoup d’entre nous. Je sais aussi qu’une femme veut se sentir bien de les porter, où qu’elle soit. Je voulais proposer des modèles de lunettes à la mode, élégants et originaux qui permettent aux femmes non seulement de voir, mais aussi d’être belles », a ajouté Sofia.

Pour les designs, Sofia s’est concentrée sur les montures qui conviennent à différents types de visages, ainsi que sur des teintes audacieuses et des motifs vibrants. «J’adore l’imprimé animal», a partagé Vergara. «J’adore la forme du modèle Cat Eye. Je l’ai essayé sur tout le monde, et c’est une façon qui convient à tout le monde et rend tout le monde super sexy. “

«J’adore les matériaux légers pour que vous vous sentiez à l’aise si vous travaillez de longues heures. Vous ne voulez pas avoir de marque sur votre nez. Une paire de lunettes de lecture n’est pas un luxe, mais une nécessité. Mais quand on met une paire de ma collection, on a l’impression qu’elle est un luxe », a déclaré l’actrice de 48 ans.

Plus important encore, la collection de lunettes Foster Grant de Vergara soutiendra la plus grande déficience visuelle non corrigée au monde, car pour chaque paire de lunettes Sofia vendue, Foster Grant en fera don à Specs for Specs. , une nouvelle initiative caritative inspirée de Vergara.

Apprenez-en plus sur cette incroyable collection en visitant Fostergrant.com/sofia-vergara-foster-grant