L’actrice colombienne à succès et sa famille traversent une mauvaise période après avoir été effrayées par un harceleur.

Malheureusement, Vergara, son fils Manolo et son mari Joe Manganiello ont été menacés par un homme mentalement instable et potentiellement dangereux, selon les rapports de TMZ.

La famille s’est tournée vers leur ami et producteur Luis Balaguer pour déposer plainte, demandant une ordonnance de non-communication contre l’homme nommé Rengifo Randazzo, qui a récemment été arrêté pour intrusion dans la communauté fermée où vivent Sofía et sa famille.

Balaguer rapporte que le harceleur est obsédé par lui, ainsi que par la famille Vergara, et a admis avoir traqué les quatre quand il a été arrêté.

La famille craint pour sa vie parce que le harceleur présumé a des antécédents d’arrestations pour violence domestique et a déjà d’autres ordonnances restrictives à son encontre.

Après la peur, Sofia a été vue en train de visiter un centre de beauté et de s’arrêter à la porte d’un centre apostolique situé au milieu d’Hollywood, cherchant apparemment également à se protéger avec ses prières.

Moins d’une semaine après la nouvelle inquiétante, nous avons pu voir l’actrice la plus animée lors d’une sortie à Los Angeles.

La star de «Modern Family» avait l’air divin dans un jean skinny de sa propre collection Sofía Jeans by Sofía Vergara, un T-shirt à manches longues et un sac de couchage noir, tous deux avec des détails en dentelle.

Vergara a clôturé le look avec ses sandales plates-formes préférées, cette fois-ci, elle a opté pour des sandales à imprimé animalier et des clous dorés, elle a également ajouté un fabuleux sac en cuir Dolce & Gabbana tissé en noir et or.

La belle actrice de 48 ans et son mari de 43 ans ont récemment célébré leur cinquième anniversaire de mariage et célébré en partageant des images de leur somptueux mariage et des messages d’amour sur les réseaux sociaux.

De plus, ils ont profité d’un pique-nique en famille pour célébrer leur journée, au cours duquel on pouvait voir Manganiello presque méconnaissable avec son look blason bleu électrique.