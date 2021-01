Exclusif

La femme qui a attaqué un adolescent noir après l’avoir faussement accusé d’avoir volé son iPhone semble avoir un penchant pour créer des troubles dans les hôtels, car elle a été arrêtée pour un en février.

Lire le contenu vidéo

@keyonharrold / Instagram

Miya Ponsetto est maintenant dans la ligne de mire des autorités pour ses singeries dans un hôtel de New York, et TMZ a appris qu’elle avait également causé beaucoup de bruit – prétendument – à l’hôtel Peninsula de Bev Hills en février.

Miya et sa maman, Nicole apparemment épuisé leur accueil lorsque le personnel de Peninsula leur a ordonné de partir, mais ils ont refusé. Des sources policières nous ont dit que quelqu’un de l’hôtel a appelé la police, leur a dit que les femmes avaient l’air ivre et ont refusé de partir … alors les flics de Beverly Hills sont venus gérer la situation.

Nos sources d’application de la loi disent que lorsqu’ils sont arrivés et ont essayé de faire partir Miya et Nicole, Nicole aurait poussé et donné des coups de pied à un flic. Les deux femmes ont été arrêtées … Nicole pour coups et blessures sur un policier et ivresse en public. Alors que Miya a été arrêtée pour avoir été ivre en public. Ils ont une audience au tribunal plus tard ce mois-ci.

Maintenant, comprenez ceci … le procureur du district du comté de LA a inculpé les deux femmes le 27 mai 2020. Le lendemain, Miya a été de nouveau arrêtée, cette fois pour conduite en état d’ébriété. Elle n’a plaidé aucune contestation et a été condamnée à 3 ans de probation, 30 heures de travaux d’intérêt général et elle doit suivre un programme de 9 mois de counseling en matière d’alcool et de drogues.

En ce qui concerne la incident téléphonique – au cas où vous ne le sauriez pas, elle a laissé son téléphone dans un Uber – semble que Miya a un faible pour les téléphones – elle Page Etsy est jonchée de coques de téléphone personnalisées qu’elle préfère. Même si elle est obsédée par les téléphones, ce n’est pas une raison de se détourner de la jeune fille de 14 ans Keyon Harrold Jr., Les autorités de New York envisagent charges graves contre elle.

Lire le contenu vidéo

Détectives NYPD

Les flics sont actuellement à la recherche de Miya, 22 ans. Comme le NYPD, jusqu’à présent, nous n’avons pas pu la contacter, même si nous savons qu’elle est de retour à SoCal, où elle vit.