Exclusif

Miya Ponsetto fait un très mauvais travail de mise bas dans sa ville natale, parce qu’elle a été en déplacement … et non sans controverse.

Le jeune de 22 ans – qui a faussement accusé Keyon HarroldLe fils adolescent de voler son téléphone – a fait surface dans son quartier de SoCal, où dimanche … sa mère a appelé les flics sur quelques papiers qui cherchaient à prendre des photos et à obtenir des interviews avec la dernière «Karen».

Regardez ces photos … c’est Nicole Ponsetto se garer sur le bord de la route et parler avec des officiers, à qui on nous dit alors sont venus et ont parlé aux papes pour comprendre ce qui se passait. Les flics ont apparemment déterminé que les choses allaient de plus en plus, alors ils sont partis.

C’est là que les choses deviennent intéressantes … l’un des papes qui a parlé aux flics a déclaré qu’un officier lui avait dit que Nicole avait dit qu’ils perdaient leur temps parce que Miya avait quitté la ville. Nicole est partie … seule. Le truc, c’est … environ une demi-heure plus tard, Miya et sa mère se sont arrêtées dans leur allée. Vous pouvez voir Nicole affronter des paps, qui ont filmé à distance.

Lire le contenu vidéo

TMZ.com

Comme nous l’avons signalé, le NYPD et les paparazzi sont cherche à parler à Miya à propos de son altercation avec SoHo.

Depuis qu’elle a quitté New York, Miya a été aperçue dans et autour du comté de Ventura … elle a même eu une promenade rapide avec un photographe il y a quelques jours en sortant de Mickey D.

Lire le contenu vidéo

@LionsShareNews

Le caméraman lui demande à bout portant … regrette-t-elle ce qu’elle a fait à une adolescente de 14 ans Keyon Jr. – à savoir alléguant qu’il avait a volé son téléphone seulement pour lui être revenu de quelqu’un d’autre plus tard. Regardez … sa réponse (ou non-réponse) est révélatrice – ne semble pas qu’elle ait des remords.

En fait, Miya va même jusqu’à dire qu’elle ne “sait pas quel est le problème ici” et ajoute qu’elle a elle-même 22 ans, presque comme si cela justifiait quoi que ce soit. Elle souligne également qu’elle est d’origine portoricaine sans qu’on lui demande … encore une fois, presque comme une échappatoire.

Lire le contenu vidéo

@keyonharrold / Instagram

Elle termine finalement l’interview et claque la portière de sa voiture – le photographe a posé toutes les bonnes questions (y compris si elle est consciente que le NYPD aimerait un mot) mais Miya n’offre pas grand-chose sur ce front. Elle démarre dans le même Range Rover que celui de dimanche.

En tout cas … Miya et sa mère sont loin d’être sorties du bois quand il s’agit de problèmes juridiques. Comme nous vous l’avons dit, elle et sa mère étaient arrêté l’année dernière pour un incident à la péninsule de Bev Hills … un incident dans lequel sa mère aurait attaqué un flic. Les deux ont été accusés d’avoir été ivres en public, tandis que la mère de Miya a également été accusée de coups et blessures sur un officier.

Lire le contenu vidéo

Détectives NYPD

Ils ont tous deux plaidé non coupables et devraient comparaître devant le tribunal plus tard ce mois-ci.