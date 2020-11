M

émet une comédie en direct? Bien sûr, il n’y a rien qui puisse reproduire la sensation d’être assis dans une petite pièce en sueur, faible en riant, parmi des gens qui ressentent la même chose (putain de Covid-19, pas de sens de l’humour) – mais une petite lueur de lumière est apparue. Aujourd’hui, Soho Theatre, l’un des lieux de comédie les plus respectés du Royaume-Uni avec une histoire de développement de talents majeurs au début de leur carrière, a annoncé un accord de trois séries avec Amazon Prime Video.

À partir du 3 décembre, la première série présentera 11 spectacles existants des cinq dernières années, de la plateforme numérique à la demande de Soho Theatre, dont Shappi Khorsandi: Live in Soho, Dane Baptiste’s DANE: Discussions About Nothing and Everything, Jen Brister: Meaningless, Nish Kumar: Ruminations sur la nature de la subjectivité, Panti Bliss: Talons hauts en bas et plus. 20 nouvelles émissions qui seront annoncées seront filmées pour les séries deux et trois en 2021.

Le spectacle de Shappi Khorsandi apparaîtra dans la première série

Amazon propose déjà un grand nombre de sets de stand-up, par des comédiens de Joe Lycett à Romesh Ranganathan, de Sarah Millican à Stewart Lee, mais c’est la première fois qu’il s’associe à une salle britannique à plus petite échelle sur un accord comme celui-ci. Ce n’est pas la première fois qu’il se mêle au théâtre. Prime Video a déjà travaillé avec Soho Theatre en avril pour présenter la production originale filmée et acclamée par la critique de Fleabag sur les écrans, afin de collecter des fonds pour plusieurs organisations caritatives basées au Royaume-Uni luttant contre la pandémie et soutenant les personnes touchées par celle-ci. La société a également fait don de 500000 £ au Theatre Community Fund, créé par Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge et Francesca Moody pour fournir des subventions aux travailleurs du théâtre et aux pigistes à travers le Royaume-Uni.

Mark Godfrey, directeur exécutif, et David Luff, directeur créatif du Soho Theatre, ont déclaré: «Nous sommes ravis de signer cet accord de trois séries avec Amazon Prime Video. Cela fait partie de notre engagement à connecter le travail des brillants interprètes de nos scènes Soho à un public beaucoup plus large. ”