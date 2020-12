Un autre couple fiancé de 90 jours se dirige vers le divorce. Après leur séparation officielle en mai, la star de Before the 90 Days Usman “SojaBoy” Umar a officiellement remis ses papiers de divorce à son ex-épouse, Lisa Hamme, a confirmé le rappeur nigérian à InTouch Weekly lundi, ajoutant que Hamme n’avait pas bien pris les nouvelles.

“Lisa et moi ne sommes plus ensemble, elle a été servie [papers] la semaine dernière et elle [doesn’t want to] acceptez-le », a déclaré la star de TLC, 30 ans, dans une nouvelle déclaration.« Mon avocat l’a appelée pour qu’elle puisse expliquer pourquoi ou se plaindre [about] le divorce, mais elle lui a crié dessus et a coupé l’appel. “

«Après cela, elle demande à Zoom de mentir aux gens comme d’habitude comme elle le fait», a poursuivi Umar à propos de leurs problèmes juridiques passés et présents. «Maintenant, je suis libre et si vous me regardez très bien, vous verrez que je ‘ Je suis heureuse et je vais mieux sans drame et à propos de l’argent qu’elle m’a pris KIV (Keep In View). »

Lundi, Umar a partagé des nouvelles de sa nouvelle liberté sur Instagram, partageant des images de leur mariage d’avant les 90 jours avec une légende révélatrice. «Est-ce que j’ai été lavé le cerveau ou que j’ai été charmé par cette femme, regardez les visages de ma mère et de mon frère, ils n’étaient pas tous heureux mais je continue», a-t-il écrit, ajoutant un certain nombre d’émojis facepalm et de mains de prière. “Merci à tout-puissant de ME libérer.” Hamme, 53 ans, a également confirmé qu’elle en avait fini avec Umar lors d’un appel Zoom payant vendredi, auquel SojaBoy avait fait référence auparavant, selon InTouch.

En mars, Hamme a accusé son ex de l’avoir utilisée pour faire partie du casting de 90 Day Fiancé afin de promouvoir sa carrière de rap, qui était un point central de leur saison. “Il m’a utilisé. Il m’a épousé juste pour être sur une émission de télévision où les gens reconnaîtraient son nom pour vendre sa musique”, a-t-elle déclaré lors d’un Instagram Live maintenant supprimé, a rapporté InTouch.

“J’ai essayé de travailler avec lui, ses frères ont essayé de travailler avec lui. Il pense que c’est juste lui, il pense qu’il va faire ce qu’il veut et il ne va jamais s’excuser pour tout ce qu’il a dit de mal sur moi”, a déclaré Hamme son ex, l’accusant de mener une «escroquerie d’amour», qui est «très illégale» au Nigéria. “Cela remet cette stigmatisation sur le Nigéria et c’est ce que je ne voulais pas faire”, a-t-elle déclaré.