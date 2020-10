UNE

Les jours deviennent de plus en plus courts et sombres et les soirées plus longues et plus froides, peut-être que la seule chose assez puissante pour atténuer le sentiment de malheur et de tristesse est la continuation de la sensation légère et joyeuse des jours de printemps passés à pique-niquer dans le parc. En insufflant une nouvelle vie aux robes d’été, en les associant à des collants à motifs et en enfilant des tricots douillets par-dessus.

Après tout, avons-nous vraiment besoin d’une garde-robe d’hiver riche en laine lorsque nous quittons la maison si rarement? Le rôle que jouent les vêtements dans notre vie a changé de façon incommensurable cette année, car nous sommes restés à la maison, avons remplacé les talons hauts d’entreprise par des pantoufles douillettes et avons remplacé notre intelligence de bureau par des décontractés confortables.

Nous avons repoussé les limites des vêtements de travail pour donner la priorité à notre propre confort et avons aimé expérimenter des looks (certains réussis, d’autres moins), étant plus audacieux qu’avant. Habituellement, à cette période de l’année, nous rangions nos robes d’été et nos articles d’automne légers et les remplaçions par des tricots épais, prêts à braver le climat défavorable lors de la bataille de nos trajets quotidiens. Mais soudainement, la nécessité de ce basculement est moins urgente – et les influenceurs de style partout sur Instagram montrent que nous pouvons toujours profiter des pièces d’été à la maison avec des couches légères.

AllSaints est la marque idéale pour cela. La marque londonienne est connue pour son épine dorsale grungy via des détails effilochés et grungy et des palettes de couleurs automnales et avec des pièces d’été et d’automne qui semblent autant à la maison sur la plage de Brighton qu’eux, furtivement hors de pulls, glissés sur des collants pendant les mois d’hiver. Et quelle pièce symbolise le plus le passage à l’automne que l’emblématique veste de motard en cuir dont AllSaints est synonyme?

Avec jusqu’à 50% de réduction, plus un supplément de 20% sur tous les articles de styles en solde, y compris les vestes de motard, vous aurez du mal à ne pas trouver un vol dans la vente AllSaints pour vous procurer et injecter ce dont vous avez besoin fraîcheur dans vos tenues.

Nous avons sélectionné quelques articles incontournables avec les meilleures réductions qui, nous le savons, vivront dans votre garde-robe pour les années à venir.

Veste motard en cuir Elora, maintenant £ 166.40

(AllSaints – Veste de motard en cuir Elora / AllSaints)

Doux comme du beurre, craquelé et délavé, noir, rouge, à rayures de course, blouson ou blazer: l’humble veste en cuir se présente sous de nombreuses formes, mais c’est la veste de motard noire classique qui a réussi à transcender les tendances, le genre et les camps de style personnel pour devenir un vêtement de base pour tous.

Ce motard rétréci blanc ajoute une touche glam rock à l’itération noire classique, parfait pour s’habiller le soir ou pour se mettre sur un jean skinny taille haute et des bottes bovver.

Et, avec les micro-mariages devenant rapidement la norme, cette pièce serait la touche finale parfaite pour le look de mariée le plus cool.

Robe Tie Dye Aliza, maintenant £ 67.20

(AllSaints Aliza Tie Dye Dress / All Saints)

Vous rêvez déjà d’un ciel bleu et de climats plus ensoleillés? Nous aussi. Revenez dans un état d’esprit plus brillant et transportez-vous sur la côte amalfitaine dans cette robe chemise magnifiquement optimiste.

Tissu léger et fluide qui descend jusqu’aux chevilles dans une coupe ample et gonflée, cette robe est idéale pour le confort du travail à domicile. Enfilez-le sur des collants épais et un t-shirt thermique pour avoir l’air frais sur le dessus tout en restant confortable.

Si vous n’êtes pas prêt à vous plonger dans la tendance tie dye, c’est la pièce maîtresse ultime.

Chemise Soaring, maintenant £ 33.60

(AllSaints Soaring Shirt / All Saints)

Qui a dit qu’une chemise hawaïenne n’était que pour l’été?

Il y a plus qu’un petit Romeo Montague dans cette chemise hawaïenne au style rétro. Inspiré des kimonos japonais, l’imprimé voit des hirondelles en flèche plonger et plonger dans les montagnes autour d’un ciel bleu, alors que des photos de fleurs vert acide rehaussent la palette.

Le col cubain, qui a connu un retour à la mode masculine ces dernières saisons, supprime tous les éléments de nouveauté possibles, ce qui en fait une pièce intemporelle pour votre garde-robe, et vous fera plus que jamais attendre l’été prochain.

Pull ras du cou Flander, maintenant £ 34.40

(AllSaints Flander Crew Pull / All Saints)

Vous ne pouvez jamais vous tromper avec les rayures. Ce pull gris est confectionné à partir d’un mélange de laine alpaga qui est magnifiquement ample et chaud.

Le col rond côtelé en fait un article classique qui survivra aux tendances saisonnières, et l’acheter dans une taille plus grande lui donnera une sensation ample et contemporaine et vous permettra de le porter sur des mains fraîches alors que les nuits d’hiver arrivent.

Associez-le à un jean noir ou glissez-le sur une chemise blanche impeccable lorsque vous avez besoin de vous habiller.

Chemise Crypto, maintenant 27,20 £

(Chemise AllSaints Crypto / All Saints)

À l’ère de Zoom, tout est question d’affaires en bas, de fête en haut. Soyez la personne la plus jazzée lors de vos appels au travail avec cette chemise imprimée numérique acidulée.

Il y a une raison pour laquelle les gens disent que l’imprimé léopard est neutre: il va avec presque tout, mais nous aimons particulièrement ce superposition sur un col polo noir pour l’automne pour faire ressortir les couleurs, ou avec le col qui ressort sous un pull.

Attention, votre petite amie voudra peut-être l’emprunter.

