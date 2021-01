T

il n’y avait pas de «culottes en dentelle que je n’ai pas reconnues», écrit Alexandra Heminsley sur le manque d’indices évidents sur la rupture imminente de son mariage. Juste une «distance croissante entre nous». Il y avait en effet une deuxième femme dans sa relation, mais cette histoire ne se déroule pas comme vous le pensez.

Au contraire, le mari d’Heminsley, désigné uniquement sous le nom de D tout au long de son nouveau mémoire Some Body To Love, était en train d’accepter en privé leur identité en tant que femme et n’a reconnu ce qui se passait à Heminsley que six mois après la naissance de leur fils, L .

En vérité, quelques indices étaient là depuis le début, bien que les indices soient peut-être un mot problématique à utiliser en ce qui concerne un livre qui tente de faire exploser les hypothèses sur les signifiants de genre. Pourtant, lors de leur première rencontre, D portait souvent du vernis à ongles et, comme le raconte Heminsley, apparemment sans ironie, adorait les travaux ménagers.

C’est après la naissance de L, cependant, que les choses ont commencé à se sentir vraiment inhabituelles. De nombreuses nouvelles mères découvrent que leur mari peut soudainement se sentir comme des étrangers, rarement comme des madones. Pourtant, c’est l’image qu’un Heminsley déconcerté utilise, avec une amertume à peine dissimulée, alors que D est assis brillant et serein, nourrissant son fils du lait qu’Heminsley avait travaillé sans relâche à produire.

Heminsley est bien connue en tant que mémoriste: ses deux livres précédents, Running Like a Girl et Leap In, ont exploré comment le marathon et la natation en eau froide l’ont aidée à aimer son corps pour ses capacités plutôt que ses attributs.

La révélation de son mari, quand elle est finalement arrivée, lui a donné une énorme détresse, mais aussi un nouveau sujet formidable sur lequel écrire. Le problème, comme elle le reconnaît, est que la transition de D n’est pas son histoire à raconter. Au lieu de cela, elle écrit (encore une fois!) Sur elle-même, en utilisant ses expériences de FIV, de grossesse et d’agression sexuelle pour explorer le terrain souvent désorientant du genre, des corps, de la féminité et de la propriété de manière à ouvrir également un espace de compassion pour les expériences trans.

Pour la première moitié, cette approche fonctionne. Elle est bonne sur la façon dont la nature étrangement passive de la FIV a fait de son corps un «dossier humain contenant les décisions de plusieurs médecins» et comment ses effets chimiques l’ont laissée «méfiante de ce qui était réel et de ce qui était imaginé».

Quelques mois après le début de sa grossesse, un test d’Harmony bâclé a suggéré qu’elle ne partageait pas l’ADN avec son enfant à naître, la plongeant dans un no man’s land physiologique angoissant jusqu’à ce que sa maternité puisse être rétablie. Un mois avant la naissance de L, un homme lui a caressé les fesses dans un train et ses amis ont ensuite contesté sa version des événements (l’affaire s’est retrouvée devant le tribunal).

Elle a refusé d’avoir honte de sa prise de poids post-partum, des seins si gros que ses mamelons s’accrocheraient aux poignées de porte, mais ne pouvait pas non plus se résoudre à aimer sa nouvelle personnalité. Sa colère face à ce qu’elle considère comme des violations physiques successives est succinctement redirigée contre D. «Vous vouliez tout jeter pour accéder à cette vie, ces friandises?» elle râle, en privé.

en relation

Pourtant, son regard solipsiste sans broncher peut sembler suffocant. C’est un livre absolument saturé dans le «je». Heminsley a l’œil pour une image saisissante («l’agitation animale» des sirènes), mais son ton parfois essoufflé peut aussi porter une sorte de victime implicite. Et bien que j’admire la capacité d’Heminsley à continuer généralement, son récit tombe dans le piège de parler de réussite féminine, que ce soit en courant des marathons ou en passant par la FIV, dans le contexte d’avoir surmonté quelque chose, que ce soit des problèmes d’estime de soi ou de la souffrance physique. Les hommes caractérisent rarement leurs réalisations de cette façon.

Quant à D, Heminsley se permet quelques pages de colère – tous ces souvenirs qui ont besoin d’être recalibrés; tout cet avenir partagé lui a été enlevé – mais affirme principalement et de manière vivifiante son respect pour la décision désormais amicale de son ex-mari. Vous la croyez aussi: Heminsley a fait le travail à ce sujet et apporte une autorité persuasive à la manière dont nous parlons de genre et d’identité.

Tout de même, vous auriez aimé qu’elle applique une clarté et une bravoure similaires à l’éthique plus délicate entourant les bloqueurs de puberté et à la situation très réelle dont son fils a hérité, dans laquelle son père est maintenant sa mère. «En avant, avec joie!» elle écrit. Je soupçonne, par la faute de personne ici impliquée, que cela pourrait être un peu plus compliqué que cela.

Some Body To Love: Une histoire de famille par Alexandra Heminsley (Chatto et Windus, 14,99 £)