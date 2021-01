J

ust quand vous pensiez que janvier ne pourrait pas être plus sombre, vient un troisième verrouillage – la pire suite à ce jour. Si vous vous sentez plus bas que jamais, vous n’êtes certainement pas seul. Les experts appellent cela la “ fatigue pandémique ” – après avoir vécu si longtemps avec le stress du coronavirus qui pèse sur nous, nous sommes épuisés et démotivés. Selon les Londoniens à qui j’ai parlé pour cet article, Covid-19 a été «désastreux», un «paysage d’enfer», un «marteau» et «un spectacle de merde complet et absolu» pour la santé mentale.

Que vous luttiez contre le virus ou ses conséquences, que vous essayiez d’aller à l’école à la maison tout en faisant votre travail réel, que vous fassiez face à la perte d’un être cher, que vous paniquiez à propos de votre travail ou de votre situation financière, que vous soyez à peine capable de vous habiller ou tout simplement que vous vous ennuyiez de votre cerveau, vous aurez du mal à trouver quelqu’un dont la santé mentale n’a pas été testée – et continue d’être contestée. Bien que janvier soit toujours un grand mois pour les livres d’auto-assistance, cette année, il est dominé par une multitude de titres traitant de la maladie mentale, de l’enquête d’Oliver Kamm sur la dépression, Mending The Mind, aux mémoires de Bryony Gordon, No Such Thing As Normal, au No-nonsense Get A Grip, Love, par Kate Lucey. Bien que le vaccin signifie qu’il y a de la lumière au bout du tunnel, les experts prédisent une pandémie psychologique qui durera de loin la pandémie physique.

«Je constate maintenant un réel découragement et une tristesse parmi mes clients», déclare la psychothérapeute basée à Chiswick Hilda Burke. “ Il y avait un bref espoir avec le vaccin, puis une nouvelle chute dans l’impuissance avec les nouvelles de niveau 4 et maintenant un troisième verrouillage national a envoyé les gens encore plus bas. La météo hivernale a également exacerbé les choses. Beaucoup d’entre nous sont en mode survie depuis si longtemps, utilisant tous nos efforts pour fonctionner et rester à flot, alors maintenant nous assistons à un crash.

La capitale a été la première et la plus durement touchée au Royaume-Uni par Covid-19, avec les taux de mortalité les plus élevés (les arrondissements défavorisés tels que Newham, Tower Hamlets et Hackney ont été les plus touchés) et la plus forte baisse de l’activité commerciale. Une enquête de l’Autorité du Grand Londres en mai a révélé qu’environ un tiers des Londoniens avaient soit perdu leur emploi, été licenciés ou vu leurs heures de travail considérablement réduites par la crise du Covid-19. Parallèlement à l’augmentation des cas de toxicomanie et de troubles de l’alimentation, un nombre record d’entre nous ont connu un problème de santé mentale en 2020, les femmes et les jeunes étant les plus touchés.

Les services de conseil ayant atteint leur point de rupture, l’utilisation d’antidépresseurs a grimpé en flèche, avec plus de six millions de personnes en Angleterre prenant des pilules de juillet à septembre, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Il y a aussi des indications que le virus a des effets sur la santé mentale. De toute évidence, la recherche en est à ses débuts, mais une étude récente des États-Unis a révélé qu’une personne sur cinq qui avait eu Covid-19 avait reçu un diagnostic de trouble psychiatrique tel que l’anxiété, la dépression ou l’insomnie dans les trois mois suivant un test positif.

«Je constate beaucoup d’épuisement professionnel», déclare Zoë Aston, psychothérapeute et auteure de Your Mental Health Workout: A Five Week Program To A Happier, Healthier Mind. “ En mars, beaucoup de mes clients se débrouillaient bien et le verrouillage a supprimé beaucoup de leurs stress et déclencheurs. Mais au fur et à mesure que l’année passait et que la nouveauté se dissipait, les gens se sont de plus en plus isolés et les choses se sont déroulées. Beaucoup d’entre nous travaillent à domicile pendant encore plus d’heures, sans collègues, sans camaraderie ni soutien. Sur le plan émotionnel, les gens sont au bout du fil.

Pour Freddie Cocker, 26 ans, un responsable des communications qui vit avec ses parents à Wanstead, la pandémie a déclenché ses problèmes de santé mentale préexistants. «J’ai eu des crises d’angoisse depuis l’âge de sept ans, mais cette année a été de véritables montagnes russes pour moi en termes de sentiment d’inquiétude pour ma santé», dit-il. “ J’ai perdu tous mes outils de soins personnels, d’aller au gymnase ou de regarder des matchs de football avec mon père. En travaillant à domicile, j’ai également perdu tout sens de la structure ou de la routine. J’avais l’impression de regarder un écran pendant huit heures par jour pour travailler, puis de me déconnecter et de regarder un autre écran, puis d’aller me coucher.

“ Les choses sont arrivées à un point critique et j’ai eu la pire attaque de panique que j’aie jamais eue. Cela a commencé avec le sentiment d’avoir une température et ensuite des visions de ma propre mort, à l’hôpital, seule. Ce sentiment de peur ne m’a pas vraiment quitté. Même maintenant, je vais être un peu essoufflé ou penser que je perds mon odorat et je paniquerai et je penserai, ai-je Covid? Lors du dernier verrouillage, j’ai ressenti une peur constante et j’ai perdu toute mon énergie.

L’organisme de bienfaisance du Center for Mental Health prédit qu’environ 1,3 million de personnes qui n’ont jamais eu de problèmes de santé mentale auparavant devraient avoir besoin d’un traitement pour une anxiété modérée à sévère, et 1,8 million auront besoin d’un traitement pour une dépression modérée à sévère. Le psychothérapeute Brett Kahr, chercheur principal à l’Institut de psychologie médicale Tavistock, a déclaré: “ J’ai été témoin d’une recrudescence considérable de pensées suicidaires chez des patients, dont beaucoup n’avaient jamais présenté de preuve de haine de soi ou d’automutilation auparavant. ”

Stephanie Cox, 37 ans, est une consultante en gestion qui vit seule à New Cross et travaille à domicile depuis mars. Elle a reçu un diagnostic de dépression après le premier verrouillage. «Je me sentais anxieuse quand tout a commencé en mars, mais les choses ont vraiment mal tourné pour moi cet été», dit-elle. “ À ce moment-là, j’avais digéré ce qui s’était passé et, une fois la peur apaisée, j’étais engourdi par tout. Les jours passaient comme un flou gris sans rien pour les différencier. En septembre, je suis allé voir mon médecin généraliste et j’ai pris des antidépresseurs, mais je suis toujours sur une liste d’attente pour recevoir des conseils. Je ressens de la colère pour toutes les choses que j’ai ratées.

«Il pourrait être utile de penser en termes de cinq étapes du deuil», déclare Aston. “ Vous avez donc peut-être connu le déni, la colère, la négociation, la dépression et l’acceptation, pas nécessairement dans cet ordre, et vous pouvez les avoir contournés en fonction de votre type de personnalité et de votre histoire. Je pense que le tournant de la nouvelle année a été le plus difficile pour beaucoup de gens. C’est le moment de devenir nostalgique et de penser aux choses que vous avez ou n’avez pas faites, et cette année, tant de choses ont été perdues. Ce sentiment peut alors activer des pertes historiques – toutes les autres fois de votre vie où vous avez été déçu ou déçu.

Aston pense que nous verrons l’impact de Covid-19 sur notre santé mentale dans les années à venir. «Il y aura des répercussions pour tout le monde, du développement des bébés qui n’ont pas pu voir beaucoup de visages, aux adolescents qui passent encore plus de temps en ligne, aux personnes âgées qui ont vécu une extrême solitude», dit-elle. «Même lorsque nous revenons à une normalité relative, nous pouvons nous attendre à une augmentation des incidences du SSPT. Il y aura une anxiété de séparation à cause du fait d’être loin de chez soi et des niveaux exagérés de peur d’être en grands groupes ou de ne pas porter de masque.

À l’inverse, pour certains Londoniens, l’année écoulée a eu un impact positif sur leur état d’esprit. Hannah Schaapkens, 29 ans, ingénieure en électricité basée à Croydon, a reçu un diagnostic de dépression après avoir eu des pensées suicidaires à 23 ans. «Cela peut sembler étrange mais 2020 a été formidable pour ma santé mentale», dit-elle. «J’ai adoré travailler à domicile parce que je trouve que les déplacements sont vraiment stressants. J’ai le temps de préparer un bon repas, de promener mon chien et de faire de l’exercice. Le seul inconvénient est qu’il a été beaucoup plus difficile d’obtenir mes rendez-vous médicaux réguliers.

Et pour certains qui se sont bien adaptés à (gémir) «la nouvelle normalité», la pensée de la fin du verrouillage déclenche de l’anxiété. Krishna Thadani, 27 ans, de Marylebone, travaille dans l’hospitalité sportive et craint de revenir à son ancienne vie. “ J’ai toujours été un penseur excessif, et en 2019, j’ai vu un thérapeute pour gérer mon anxiété ”, dit-il. “ Quand la nouvelle du verrouillage est arrivée en mars dernier, j’ai pensé, oh mon Dieu, nous y voilà, et j’ai lutté. Mais au bout de quelques mois, je me suis adapté et cela a été une excellente occasion d’appuyer sur la pause et de me concentrer sur ma santé mentale. Maintenant, je me sens tellement plus calme et je ne peux pas croire comment ma vie était – monter dans des trains bondés, se précipiter dans des rues animées, aller dans des restaurants et des bars. Je m’inquiète du retour de ces pressions sociales et professionnelles.

Alors, que pouvons-nous faire pour avoir de l’espoir pour 2021? Aston dit ne pas prendre la peine de penser positivement. «Vous n’avez pas à essayer désespérément de trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant en ce moment», dit-elle. «Quand le monde ne vous donne pas grand-chose, cela ne fera que vous faire sentir plus mal. Au lieu de cela, il est temps de cultiver activement un peu d’espoir. «Vous saurez quel type d’espoir vous convient le mieux – cela pourrait être l’espoir de faire partie d’une communauté et de vous entourer de personnes plus optimistes que vous», dit-elle. «Ou il se peut que vous vous sentiez plus optimiste après une bonne nuit de sommeil, alors mettez en place des mécanismes pour vous en assurer.

Et si votre agenda 2021 semble un peu vide, ce n’est pas grave. «Beaucoup de gens ne pensent pas pouvoir faire des projets pour le moment, ce qui est compréhensible», déclare Aston. «Au lieu de cela, vous pouvez définir des objectifs plus petits et plus internes qui ne reposent pas sur des forces externes. Ainsi, au lieu de “Je veux cette promotion cette année” ou “Je veux partir en vacances de mes rêves”, cela peut être “Je veux utiliser un peu mieux ma voix” ou “Je veux créer des limites et m’y tenir” . Avant 2020, nous étions tous tellement concentrés sur les gains à court terme comme gagner de l’argent, et cette année a vraiment tourné l’attention vers l’intérieur et vers des choses qui, à long terme, pourraient mieux nous servir, comme passer plus de temps en famille ou apprendre à comme nous.

Hilda Burke dit qu’elle a encouragé ses clients à explorer pourquoi ils se sentent retenus. «Pour certaines personnes, il a été tentant d’utiliser Covid-19 comme excuse pour expliquer pourquoi ils ne progressent pas», dit-elle. «J’essaie donc de les amener à démanteler des déclarations générales telles que« Je ne peux pas trouver un nouvel emploi »ou« Je ne peux pas avoir de rendez-vous ». D’accord, vous ne pouvez pas le faire comme vous le pensiez, mais quelle est une autre façon de procéder? Oui, il y a une certaine impuissance en ce moment, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons contrôler. En reconnaissant les outils dont nous disposons – qu’il s’agisse de cours en ligne ou de rencontres virtuelles – nous pouvons toujours avoir l’impression de progresser.

Et si tout le reste échoue, donnez-vous une tape dans le dos pour avoir réussi jusqu’à présent. «Les gens ont été poussés à leurs limites par ce virus, mais il les a forcés à trouver de nouvelles façons d’être résilients», déclare Burke. “ Pour tous ceux qui traînent avec un faible niveau d’anxiété, les 10 derniers mois ont été si extrêmes et globaux que nous avons dû trouver de meilleurs moyens de gérer. Je pense que nous nous connaissons mieux en conséquence.

En bref: si nous pouvons survivre à cela, nous pouvons survivre à tout. Allez, 2021! Ce n’est pas le meilleur départ, mais il reste 11 mois pour se racheter.

Pour plus d’informations sur les problèmes de santé mentale, y compris la gestion du verrouillage, visitez mind.org.uk ou appelez le 0300 123 3393 (de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi)