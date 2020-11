ré

Onald Trump aurait déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 qu’il souhaitait continuer à travailler avec eux «pendant longtemps» tandis que d’autres membres se concentraient sur unir leurs efforts pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le roi Salman d’Arabie saoudite a déclaré dans le discours d’ouverture du sommet: «Nous avons le devoir de relever le défi ensemble pendant ce sommet et de transmettre un message fort d’espoir et de réconfort.»

Le royaume, qui a assumé la présidence du G20 cette année, est l’hôte du sommet virtuel qui réunit les dirigeants des économies les plus riches et les plus développées du monde, telles que les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Turquie, la France, le Royaume-Uni et le Brésil.

M. Trump se serait écarté des discussions sur Covid-19 en amenant sa campagne pour nier les résultats des élections américaines de 2020 au sommet du G20.

Selon l’audio des commentaires de M. Trump obtenu par l’Observateur, le président a déclaré aux membres: «Ce fut un grand honneur de travailler avec vous, et j’ai hâte de travailler à nouveau avec vous pendant longtemps.»

Une source a déclaré au journal: «Son discours était anormal – le seul sur les affaires domestiques. Tout le monde a parlé des questions mondiales de la vie et de la mort ».

Dans le cadre du sommet, sept dirigeants ont diffusé des messages vidéo sur «la préparation et l’intervention en cas de pandémie». Le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre les défis pour obtenir «l’accès universel aux technologies de la santé contre Covid-19».

Le Premier ministre exhorte les dirigeants à redoubler d’efforts sur le coronavirus et la crise climatique

Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé au renforcement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a souligné que la pandémie ne peut être surmontée que si un vaccin abordable est disponible pour toutes les nations.

Dans une déclaration vidéo publiée avant le sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé les dirigeants du monde entier à exploiter les ressources des pays les plus riches du monde pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 et lutter contre le changement climatique.

“Notre destin est entre les mains”, a déclaré M. Johnson, qui prévoit d’assister à deux événements virtuels lors du sommet tout en s’isolant chez lui à Londres après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19.

Le roi Salman a exhorté les dirigeants du G20 à apporter leur soutien aux pays en développement de manière coordonnée.

Le monarque saoudien a salué les efforts du G20 pour injecter plus de 11 billions de dollars dans l’économie mondiale cette année comme stimuli pour soutenir les entreprises et les plus vulnérables.

Il a également félicité le groupe d’avoir étendu les protections aux personnes les plus touchées par la récession économique mondiale, notamment la décision du G20 de suspendre les paiements de la dette des pays les plus pauvres du monde jusqu’à la mi-2021 afin de permettre à ces pays de concentrer leurs dépenses sur les soins de santé et les programmes de relance.

“Je suis convaincu que le sommet de Riyad produira des résultats significatifs et décisifs et conduira à l’adoption de politiques économiques et sociales qui redonneront espoir et réconfort aux peuples du monde”, a déclaré le roi Salman.

Reportage supplémentaire par Associated Press.