Son costume d’ange, Kylie Jenner est excitée pour Halloween | INSTAGRAM

On sait que sans aucun doute, le mois d’octobre est l’un des favoris de Kylie Jenner, car année après année, elle célèbre Halloween au maximum, assister à des dizaines de réunions déguisées.

Hier soir, la populaire Kylie Jenner a rappelé le jour où elle a décidé de s’habiller en ange pour surprendre tous ses followers sur Instagram, il y avait plusieurs photos d’elle et de sa sœur Kendall, où elles apparaissent habillées dans le plus pur style. El Secreto de Victoria.

En fait, ce sont en fait toutes les sœurs du clan Kardashian-Jenner qui ont choisi de se déguiser en anges de la marque bien connue et à succès de lingerie de haute qualité, alors elles laissent chacune le voir dans leurs comptes officiels sur la plateforme.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Tracez ses courbes, Kylie Jenner portait une robe impressionnante

Et il s’avère que la société leur a donné les tenues que toutes les filles portaient ce soir-là, comme Kim l’a notifié depuis son profil: “Merci Victoria’s Secret de nous avoir envoyé des looks de piste et de vraies ailes à porter ce soir. Oh mon dieu “Un rêve devenu réalité! Être un ange de Victoria’s Secret pour une nuit!”

CLIQUEZ ICI POUR VOIR UNE DES PHOTOS

Et comme de coutume, avec les photographies et la tenue s3nsu @ l, les sœurs ont montré au monde qu’elles, les Kardashian, sont toujours les reines incontestées du monde des célébrités.

Kylie est sans aucun doute devenue une icône totale de la beauté et de la mode ces dernières années, car elle sait toujours quoi porter, pour toute occasion elle est prête et finit par éblouir quiconque la voit, et cette fois, bien sûr, ce n’était pas L’exeption.

Même si c’est difficile à savoir, puisque toutes les sœurs sont très belles et distraient tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, il semble que le look préféré des spectateurs des sœurs était précisément celui de Kylie.

Et c’est que le look emblématique consistait en un pantalon moulant à manches, style combinaison, orné de cristaux Swarovski sur toute sa surface, un bustier et des ailes d’ange, il avait l’air splendide et éblouissant en marchant, l’ensemble délimitait parfaitement sa silhouette stylisée .

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La mondaine à succès a créé le look impressionnant, et grâce au fait que nous sommes déjà au mois d’octobre, nous n’avons qu’à attendre quelques jours pour attendre le costume surprenant et imposant que Kylie a en tête pour cette année, nous avons hâte de le voir et de laisser tout le monde sans voix .

CLIQUEZ ICI POUR VOIR UNE AUTRE DES PHOTOS

Si, à l’heure actuelle, la femme d’affaires réussit totalement dans tout ce qu’elle entreprend, il convient de noter que ce n’était pas toujours le cas, car, il y a quelques années, lorsqu’elle a opéré pour la première fois son visage, elle a été cruellement critiquée par les utilisateurs L’Internet.

Elle a été fortement interrogée pour ses nombreuses chirurgies, cependant, dans une interview, Kylie a révélé que les gens pensent qu’elle est passée sous le couteau et a complètement reconstruit son visage, mais c’est totalement faux… «Je suis terrifiée! Je ne le ferais jamais. Les gens ne comprennent pas ce que de bons cheveux, un bon maquillage et des produits de remplissage peuvent vraiment faire », a-t-elle avoué.

De plus, elle a ajouté: “La seule retouche que j’ai subie a été le comblement des lèvres car je ne me sentais pas en sécurité après le commentaire d’un petit ami que j’avais quand j’avais à peine 15 ans.”

Mais malgré les rumeurs et les vives critiques, il ne fait aucun doute que chacune des sœurs du clan Kardashian est une icône imposante de la mode et de la beauté, où chacune sait tirer le meilleur parti de ses attributs et y parvient ainsi. courtiser ses millions d’adeptes.