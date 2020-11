Son meilleur angle, Ninel Conde montre sa silhouette dans une jolie tenue d’hiver | INSTAGRAM

Après tant de rumeurs et bien plus concernant son mariage, Ninel Conde est plus que prête à retourner au travail cette fois en nous informant des heures auxquelles elle participera au programme Telemundo Au rouge vif, une dans laquelle ils se consacrent à donner la nouvelle et il l’a partagée avec nous en montrant sa grande beauté.

C’est vrai, sur son compte Instagram officiel, la belle actrice partage une photo d’elle-même portant une jolie ensemble d’hiver qui parvient à mettre en valeur sa silhouette au maximum, car comme nous le savons, le chocolat a son surnom grâce au fait qu’il est en fait très beau et avec son meilleur angle, nous pouvons nous rendre compte que ses charmes pourraient en être la raison.

La photographie a jusqu’à présent plus de 39000 likes, puisque Ninel compte plus de 4,7 millions d’adeptes qu’elle garde très choyés et heureux avec tant de beauté, se préparant suffisamment pour eux et bien sûr prête à continuer à travailler et à montrer que c’est une talentueuse Femme.

Sur la photo, on peut voir Ninel portant un pantalon et un chemisier rose à manches longues en tissu très élégant, et bien sûr avec ses longs cheveux blonds qui la caractérisent, mais le meilleur de tout était qu’elle est la belle conductrice qu’elle a capturée de ce Une façon pour tout le monde sur Internet d’apprécier à quel point elle était belle à cette époque.

Elle continuera sûrement à télécharger ces types de photographies, il est remarquable qu’elle apprécie les séances photographiques et plus encore les résultats puisqu’elles parviennent à capturer de manière excellente ce qu’elle aime tant voir, qu’elle a l’air jeune et belle.

Tout au long de sa carrière, Ninel Conde a été impliquée dans plusieurs scandales et certains des plus rachetables ont été contre Niurka Marcos, qui est largement connue comme la femme du scandale, qui assure également que Ninel “n’est pas une star”.

La pièce à laquelle il a participé a dû être suspendue, il y a participé aux côtés d’Ariel Miramontes en tant que “Albertano, tout cela à cause de la pandémie, quelque chose qui l’a fait arrêter de faire ce qu’il aime le plus, bien que de cette façon, il ait eu plus de temps pour profitez de votre lune de miel.

Pour le moment, les internautes vont sûrement continuer à essayer de voir ce qui s’est passé lors de leur mariage, car il ne fait aucun doute que c’est la date à laquelle le public n’a pas pu le voir, l’union entre Ninel Conde et Larry Ramos, faite contre toute attente. surtout v1rus, le 28 octobre.

Il y a quelques jours, il a été annoncé que le couple vendrait la transmission de la cérémonie en ligne, le 14 novembre, mais ils ont changé leur date pour permettre à leurs abonnés d’avoir plus de temps pour acheter leurs billets pour l’événement virtuel et l’ont reporté. depuis le 21 novembre dernier, date à laquelle elle n’a pas été réalisée non plus.

Au début, il a été question d’une transmission sur Internet, dont on sait déjà qu’elle n’a pas été réalisée car la chaîne de télévision Telemundo aura les droits exclusifs sur cette cérémonie, le mariage serait donc télévisé s’il était rendu public.

Il faut rappeler que Ninel a commencé sa carrière artistique en 1995 après avoir remporté le concours Señorita Estado de México. Il a étudié le théâtre et l’expression corporelle au Centre d’art et de théâtre Emilia Carranza, puis il a suivi des cours de théâtre et de chant avec Sergio Jiménez. En 1998, il suit un cours de théâtre et techniques de relaxation, mise en scène et projection, par René Pereyra.