Comme nous le savons bien, à l’heure actuelle, la plupart des pays sont encore dans l’isolement social, en raison de la contingence sanitaire mondiale qui nous fatigue vraiment, depuis mars de cette année, cependant, certaines célébrités, comme Arturo Peniche, ont décidé rompre avec le confinement susmentionné, car nous savons qu’il y a des besoins et nous devons continuer à travailler.

De plus, il faut, pour maintenir une santé mentale stable, rompre avec la routine, en plus des dates commémoratives qui, apparemment, ne peuvent cesser de célébrer, comme c’était le week-end dernier, avec les jours de Halloween et El Día de Mue3rtos, au Mexique.

Il y avait plusieurs célébrités mexicaines et des femmes latino-américaines qui, pour faire plaisir aux plus petits de la maison, ont décidé de tenir quelques petites réunions, afin que les enfants ou petits-enfants puissent passer une bonne journée, s’habiller, se faire des bonbons et s’amuser.

Tel est le cas de la famille d’Arturo Peniche, ainsi que d’autres personnalités de la série mexicaine, telles que Odalys Ramírez, Marisol González, Galilea Montijo, Fátima Torre, Ana Layevska et Kristal Cid, la belle-fille de l’acteur mentionné, faisaient partie des les stars qui ont montré les jolies tenues que leurs petits avaient l’habitude de célébrer ces jours-ci, faisant preuve d’une grande créativité et diversité.

C’est précisément cette dernière qui a montré dans une série d’images le tendre costume de bébé léopard de sa petite Alessia, qui s’apprête à avoir deux ans et qui est le résultat de son mariage avec le chauffeur Brandon Peniche, fils du premier. l’acteur Arturo Peniche.

“Trick or Treat. Halloween 2020”, a écrit l’animateur de télévision en bas de la publication qui a jusqu’à présent généré plus de 16 mille likes et des dizaines de commentaires, parmi lesquels des éloges à la petite fille, qui en quelques jours Elle deviendra une sœur aînée, car nous nous souvenons que Cid est sur le point de donner naissance à son deuxième enfant avec l’acteur également.

Cependant, il est important de souligner que certains messages qui ont attiré l’attention sont ceux qui soulignent la grande ressemblance qui existe entre Alessia et son célèbre grand-père, qui a acquis une grande renommée internationale pour avoir joué dans des mélodrames mexicains comme “María Mercedes” en 1992. et “La Intrusa” en 2001, pour n’en citer que quelques-uns.

Et c’est ça, il n’en faut pas beaucoup pour se rendre compte de la grande ressemblance que la petite fille a avec le premier acteur, ils ressemblent à deux gouttes d’eau, il y a même des commentaires qui indiquent qu’Alessia ressemble même à la fille directe de son grand-père, la ressemblance est vraiment impressionnante, sans aucun doute, le plus jeune membre de la famille Peniche “grand-père”.

La zone des yeux et des sourcils, ainsi que leurs expressions faciales, même la zone du menton, est comme si nous voyions le premier acteur renaître, dans le corps d’une petite fille charismatique, et évidemment, le fier grand-père, non Il se sentira peut-être plus heureux que sa petite-fille lui ressemble, elle est sûrement un bébé très gâté pour lui.

Il convient de mentionner qu’après six ans de fréquentation, Brandon Peniche et Kristal Cid se sont mariés en novembre 2016 à Acapulco, Guerrero, et un peu plus de deux ans plus tard, exactement le 7 décembre 2018, Alessia est née, faisant du couple Parents.

À l’heure actuelle, l’heureux couple attend la naissance de leur deuxième enfant, qui sera un garçon et dont le nom n’a pas encore été dévoilé, ce que l’on sait c’est que ce sera un bébé très bien accueilli et aimé par tous les membres de votre famille.