Son tatouage caché, Karol G le révèle dans une très jolie photographie | INSTAGRAM

Bien que la photographie ne soit pas la plus récente, un groupe de fans de la chanteuse, de la fanpage de Karol G sur Instagram, a partagé une photo où la talentueuse et belle Colombienne révèle un tatouage particulier.

Avec des filtres aux tons sépia, l’artiste du reggaeton portant un chemisier qui a révélé l’un de ses tatouages ​​les plus cachés, un détail qui a choqué les adeptes de la chanteuse, car certains prétendent ne pas connaître cette trace sur la peau de Karol.

“Hope” est le mot que Karol G porte tatoué sur sa poitrine, à hauteur du buste, à peine visible grâce à une ouverture qui prend son chemisier par l’avant.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Karol G envoie un message à Anuel AA, confirme-t-il leur séparation?

La photo a été partagée sous la description: «J’ai peur de me réveiller et de savoir que tout mon effort a été perdu en une seconde», suivie de la photo où la belle chanteuse apparaît avec un visage légèrement choqué, même ainsi, on peut apprécier sa beauté .

Avec plus de 2 200 “likes” au sein de l’application, les fans de la colombienne lui ont laissé voir dans les commentaires de la récente publication qu’elle avait tout leur soutien, qu’elle est toujours belle et que son talent est impressionnant.

Eh bien, rappelons-nous aussi que récemment, il y avait de fortes rumeurs sur la rupture amoureuse d’Anuel AA et Karol G.

Il est à noter que le couple de célèbres musiciens latino-américains a entamé une relation en 2018, après avoir collaboré ensemble à l’enregistrement du clip vidéo “Culpables”, le premier que les deux ont réalisé mais le seul dont ils avaient besoin pour réaliser leur attirance et leur incroyable chimie , donc plus tard, ils ont profité de n’importe quel moment pour crier à tout le monde à quel point ils étaient amoureux, ils l’ont même partagé sur les réseaux sociaux avec leurs fans, créant une grande communauté qui adorait leur relation, faisant d’eux l’un des favoris du milieu artistique.

Cependant, de la même manière, ce sont les followers eux-mêmes qui ont propagé ces nouvelles rumeurs sur le couple, principalement parce qu’ils ont cessé de les voir ensemble dans leurs publications, puisqu’ils avaient toujours partagé leur romance avec le public sur le réseau.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, les adeptes des deux utilisateurs ont également réalisé que Karol G voyageait seule pour rendre visite à sa famille en Colombie, a abandonné la chanteuse Anuel dans son manoir de Miami pour passer quelques jours dans le pays où elle est née, mais cette fois , sans son partenaire, un détail qui a intrigué les fans.

De même, ils ont affirmé que Karol était allée réconforter la maison de ses parents, après la prétendue rupture de leur relation, c’était plus alarmant car, lors de son séjour dans sa Colombie natale, l’interprète était un peu absente des réseaux sociaux, tout le monde reste intrigué par la situation.

De leur côté, les adeptes de l’interprète s’étonnent également que le chanteur ait été quelque peu absent de ses réseaux sociaux et aux occasions où il apparaît qu’il le fait en compagnie d’autres personnes, ce qui contribue également à l’atmosphère mystérieuse du comte d’indices par ses fans.

Cependant, les rumeurs se sont calmées après qu’il ait lui-même partagé une photo en compagnie de sa bien-aimée, sous la description de «J’aime le thé, bébé», un acte qui a complètement calmé les eaux.

De plus, à l’époque, après tant de rumeurs et de potins sur les réseaux sociaux, la chanteuse a décidé d’envoyer un message à son fiancé, mentionnant à quel point il lui manquait et assurant qu’ils seraient bientôt à nouveau ensemble, précisant ce qui se passait entre eux, car beaucoup de ses partisans tenaient pour acquis que la relation avait pris fin.