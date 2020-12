Son trésor!, Bob Dylan vend les droits de toutes ses chansons | AP

Un événement énorme! Beaucoup ont été surpris quand il a été révélé aujourd’hui que le groupe Musique universelle a acquis les droits sur l’ensemble du catalogue de chansons du légendaire chanteur Bob Dylan, considéré comme l’un des plus précieux de l’histoire de la musique,

C’est la même société, Universal Music, qui a révélé par une déclaration que Bob Dylan leur avait vendu les droits de son Musique, faisant de cette transaction l’une des meilleures acquisitions de l’histoire.

Le répertoire du chanteur américain comprend plus de 600 chansons; parmi eux le plus célèbre du légendaire chanteur, musicien, compositeur et poète. “Blowin ‘In the Wind”, “The Times they are a-Changing” et “Comme une pierre qui roule“Certains de ses succès les plus célèbres des années 60 sont inclus dans l’acquisition d’Universal Music; mais pas seulement les succès historiques de la star de la musique entrent dans l’accord, mais aussi les plus récents comme” Murder Most Foul “, une chanson-poème qui a acquis une énorme renommée puisqu’en 17 minutes elle aborde le sujet du départ du président des États-Unis John F. Kennedy.

Cela peut vous intéresser: vous pouvez maintenant rechercher des chansons Spotify simplement en écrivant leurs paroles

Bob Dylan, le seul chanteur à avoir reçu le Prix ​​Nobel de littérature (2016) a reçu plus de 300 millions de dollars, un chiffre donné officieusement, en échange de son vaste et célèbre répertoire musical.

Ce n’est un secret pour personne que l’art de l’écriture de chansons est la clé fondamentale de toute bonne musique, et ce n’est un secret pour personne que Bob est l’un des plus grands maîtres de cet art, a déclaré le président d’Universal Music Group, Lucian Grainge, dans la déclaration. .

Grainge a souligné le talent et le rôle que Bob Dylan a joué dans l’histoire de la musique internationale et a considéré qu’il n’était pas exagéré de souligner que son travail était vraiment impressionnant; Par conséquent, cette transaction a été considérée comme l’une des plus importantes acquisitions de la société et de toute entreprise de l’histoire.

Il n’est pas exagéré de dire que son travail impressionnant a gagné l’amour et l’admiration de milliards de personnes dans le monde. Je ne doute pas que pendant des décennies, voire des siècles, la musique de Bob Dylan continuera à être chantée et jouée et continuera d’être aimée partout, a ajouté l’entrepreneur d’Universal Music.

Le chanteur légendaire de 79 ans a vendu plus de 125 millions d’albums à travers le monde et rien ne l’arrête; depuis même avant la pandémie actuelle de Covid-19, Bob Dylan Il a continué à ravir ses fans en se produisant et en se retrouvant plus qu’actif dans le monde de la musique.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

2020 a marqué un événement plus que spécial pour l’artiste américain, Bob Dylan a fêté les 58 ans depuis la sortie de son premier album et l’a fait avec un cadeau très spécial pour ses followers. C’est en juin dernier que le célèbre a sorti son premier album de chansons originales en huit ans! Il a reçu le nom “Manières rudes et turbulentes“et en son sein le hit” Murder Most Foul “est inclus.

Les fans de Bob ont été surpris par cette transaction, mais beaucoup célèbrent car cela pourrait signifier que les «joyaux» de l’une des figures les plus prolifiques et influentes de la musique populaire des 20e et 21e siècles continuent de perdurer et se répandre à travers les âges. Le talent, le génie et la musique d’un génie ne peuvent jamais être oubliés.