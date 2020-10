HISTOIRES CONNEXES

Le vice-président Mike Pence s’est opposé à la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris lors du débat de la vice-présidence de 2020 mercredi – et ils avaient beaucoup de chemin à parcourir.

Pence et Harris se sont affrontés à l’Université de l’Utah à Salt Lake City mercredi soir dans un débat de 90 minutes qui a été diffusé sans publicité sur les quatre principaux réseaux de diffusion et PBS. Susan Page, chef du bureau de Washington à USA Today, a servi de modératrice et interrogé Pence et Harris sur un large éventail de sujets, notamment l’économie, la Cour suprême, le changement climatique, la réponse de l’administration Trump à la pandémie mondiale de coronavirus et le président Trump lui-même. contracter le virus la semaine dernière. (Bien que Pence ait été testé négatif pour COVID, la Commission sur les débats présidentiels a pris des précautions en installant deux séparateurs en plexiglas entre les candidats et en plaçant les sièges des candidats à plus de 12 pieds l’un de l’autre.)

Le débat de mercredi était une affaire nettement plus civile et calme que le premier débat Trump-Pence, avec peu de cris ou d’interruption; Pence a même remercié Harris d’avoir offert ses vœux chaleureux pour le prompt rétablissement du président Trump. Mais Harris a pris beaucoup de coups contre le patron de Pence, commençant ses remarques en qualifiant la réponse de Trump à la pandémie de coronavirus de «plus grand échec de toute administration présidentielle de l’histoire de notre pays». De plus, Page a fait un meilleur travail que Chris Wallace en limitant les candidats et en les maintenant dans le temps imparti – elle a arrêté Pence à un moment donné – bien que Pence et Harris aient eu tendance à ignorer ses questions et à parler de ce qu’ils voulaient.

Après l’affrontement entre Harris et Pence, deux autres débats présidentiels sont prévus – le jeudi 15 octobre et le jeudi 22 octobre – bien qu’il y ait actuellement un doute sur le fait que le match du 15 octobre se déroulera comme prévu, à la suite du diagnostic COVID de Trump.

Alors, comment Page s’est-il comporté en tant que modérateur? Et qui a gagné le débat, Pence ou Harris? Votez dans nos sondages ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires pour partager vos réflexions.

