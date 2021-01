UNE

Un ancien assistant du gouvernement qui a été limogé par Dominic Cummings et évacué de Downing Street par un policier s’est exprimé pour la première fois sur sa «tristesse».

Sonia Khan, ancienne conseillère spéciale de Sajid Javid lorsqu’il était chancelier, a été limogée par l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, M. Cummings, en août 2019 après une confrontation au numéro 10.

À la fin de l’année dernière, elle a convenu d’un règlement à l’amiable avec le gouvernement avant que son cas ne soit examiné par un tribunal du travail.

Elle s’est maintenant exprimée publiquement pour la première fois lors d’un entretien prudent, bien qu’elle ait refusé d’entrer dans les détails de la rencontre avec M. Cummings.

Elle a déclaré à BBC Woman’s Hour: «Ma première émotion était simplement de savoir ce que je pouvais faire pour empêcher que cela se reproduise et ce n’est que lorsque je disais peut-être à la toute fin de l’année dernière que je l’avais vraiment traitée alors que nous en arrivions au fin de l’affaire judiciaire.

«Je pense qu’il y a une tristesse qui vous frappe parce que vous sentez que vous avez travaillé si dur pour obtenir une place à cette table.

«J’ai passé cinq ans dans cinq départements gouvernementaux différents et j’ai commencé comme heurtoir de porte, quelqu’un qui faisait passer des tracts aux portes des gens… J’avais vraiment travaillé de A à Z.

Elle a ajouté: «Je pense que la tristesse vient du fait qu’il y avait suffisamment de personnes d’autres horizons comme moi pour être la voix des autres?

“Et donc, la raison pour laquelle je voulais venir vous parler était d’essayer d’encourager ces autres personnes à se manifester.”

Aucune raison n’a été donnée pour le licenciement de Mme Khan, mais on pense qu’elle a été accusée par M. Cummings d’avoir divulgué des détails sur le Brexit.

en relation

Mme Khan a fermement rejeté les allégations et l’a répété aujourd’hui, qualifiant les accusations de non justes ou justes.

Elle a ajouté: «Je n’ai jamais eu de raison pour expliquer pourquoi ce qui s’est passé – s’est produit – et cela a été pour moi le genre de déclencheur pour prendre les mesures que j’ai prises, qui est l’action en justice dont je parle.

«Personne n’a jamais dit que c’était parce que vous aviez fait X, Y et Z. Je sais qu’il y avait beaucoup de reportages dans les médias, mais rien de tout cela ne m’a jamais été communiqué.

«Je me souviens qu’à ce moment-là, je sentais très fort que si on ne me donne pas de raison et s’il y a une chance que cela se reproduise, cela établit une très mauvaise norme et un précédent.

«Surtout pour beaucoup de conseillers qui entraient dans ce gouvernement qui étaient vraiment jeunes à l’époque… alors j’avais l’impression d’avoir une vraie responsabilité envers eux.»

Un communiqué du gouvernement lu sur Radio 4 a déclaré: «Les conseillers spéciaux sont des fonctionnaires temporaires. C’est un point de principe important que les ministres puissent choisir leurs conseillers spéciaux et donc, s’ils perdent confiance en eux, peuvent les renvoyer et cela reste le cas.