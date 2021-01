Anneau de l’année dans la neige Kylie Jenner, dans une tenue d’hiver ajustée | INSTAGRAM

Kylie Jenner, la femme d’affaires à succès dans l’industrie du maquillage et des soins de la peau, a profité de la première chute de neige et de la veille de la fin de l’année, pour prendre des photos impressionnantes et les télécharger sur son réseau social préféré, en compagnie de sa sœur aînée, Kendall; le moindre des Kardashians-Jenner, qui savent parfaitement paraître spectaculaire et ne pas souffrir des intempéries.

Par conséquent, tant l’influenceur que le mannequin international connaissent parfaitement leur corps, qu’ils soient leurs meilleurs angles pour mettre en valeur au mieux leurs attributs physiques, ainsi que, ils connaissent très bien leur public, donc ils savent quel type. les poses sont les préférées de leurs fans et en même temps, ils parviennent à regarder plus que fantastique, et monopoliser les regards des internautes.

La belle et réussie Kylie Jenner, a publié ces photos fabuleuses Dans laquelle elle portait en vain une combinaison d’une nuance de gris particulière en combinaison avec des détails blancs et sa sœur, le mannequin Kendall, a choisi de porter un look noir, tous deux très beaux et bien protégés du froid par les montagnes enneigées.

Vous pourriez aussi être intéressé: Le maillot de bain doré avec lequel Kylie Jenner a dit au revoir à l’année et reçu 2021

La mère de Stormi a partagé cette série d’images avec la phrase: “Nouvel An”, avec un petit et mignon coeur blanc, comme l’arrière-plan de ses clichés, qui est un paysage blanc enneigé, qui a toutes sortes de végétation couverte de neige, il convient de noter que les images sont si impressionnantes et prises dans le style Kendall, où l’arrière-plan semble un peu flou, mais le protagoniste de l’image semble aussi concentré que possible.

Mais, les éléments de contenu semblent si particuliers que de nombreux utilisateurs qui suivent les célèbres filles affirment qu’il s’agit d’un écran vert derrière les modèles, car le paysage est très déformé et ne peut pas être réel.

Bien que ce soit vraiment, comme nous l’avons déjà dit, la méthode que Kendall utilise pour photographier sa sœur, dans laquelle l’arrière-plan doit être vu avec une certaine distorsion, créant une sorte d’illusion d’optique, en outre, de nombreux fans aiment ces photographies largement utilisées par tous. les membres du clan Kardashian Jenner.

Kylie, selon sa coutume, semble poser vaniteuse et fière, montrant à la caméra ses énormes attributs physiques, qui rendent fous tous ses fervents admirateurs, et telle a été la réaction positive de ceux-ci que, jusqu’à présent, la publication a recueillie. près de 7 millions de likes, avec plus de 44 000 commentaires.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Les mêmes qui flattent la beauté des filles Jenner, qui cette année promettent d’avoir beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux, où depuis leur ouverture, elles n’ont fait que rajouter leur nombre respectif de followers jour après jour, rassemblant littéralement des millions, qui consacrent également quotidiennement les compliments les plus créatifs et affirment qu’elles sont les plus belles femmes de la planète Terre.

Cela fait plusieurs jours que nous n’avons pas vu les sœurs passer le meilleur moment dans les montagnes gelées et enneigées, nous affirmons donc qu’elles ont apprécié des vacances en famille à Lake Tahoe, en Californie.

Et c’est que plusieurs des sœurs ont également mis en ligne des photos sur leurs réseaux sociaux dans lesquelles elles portent leurs plus belles tenues d’hiver, qui accompagnent les montagnes, la neige, les ruisseaux ou une cabane avec une cheminée chaude pour passer une agréable soirée d’hiver avec un arrière-plan.