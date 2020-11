Sonos a lancé un nouveau programme de mise à niveau qui offre des réductions allant jusqu’à 30% sur les nouveaux haut-parleurs si vous possédez certains modèles plus anciens, rapporte Android Central. Il remplace le précédent accord Trade Up de la société, qui offrait des remises similaires, mais le nouveau programme les étend aux propriétaires de haut-parleurs légèrement plus récents tels que Play: 1 et Play: 3. Parallèlement, Sonos a également annoncé que sa barre de son Sonos Arc prend désormais en charge l’audio LPCM multicanal.

Si vous possédez l’une des enceintes répertoriées ci-dessous, Sonos vous accordera une réduction de 15 ou 30% sur l’achat d’une nouvelle enceinte. Il est important de noter que les anciens haut-parleurs n’ont pas besoin d’être échangés et peuvent continuer à être utilisés, explique Sonos. Les propriétaires éligibles peuvent se connecter à leur compte Sonos et sélectionner un produit éligible pour bénéficier de la remise. La remise ne peut être appliquée qu’à un «produit à prix régulier unique» (donc pas de combinaison avec d’autres offres), mais elle n’expire pas et peut donc être conservée pour l’avenir. Voici une liste des produits éligibles et leurs remises, selon la page du programme de mise à niveau:

Play: 1 (2013) – 15% Play: 3 (2011) – 15% Play: 5 (Gen 1, 2009) – 30% Connect: Amp (2005) – 30% Connect (2006) – 30%

Android Central note que les propriétaires du Sonos Bridge peuvent également obtenir 30% de réduction sur un Sonos Boost.

Le programme de mise à niveau remplace le programme Trade Up existant de la société, lancé l’année dernière. Cependant, le programme a généré une controverse en raison de l’exigence initiale de la société que les utilisateurs brique manuellement leur ancien appareil afin d’obtenir une réduction sur un nouveau modèle. Sonos a abandonné cette exigence en mars et n’est pas revenue pour le nouveau programme. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser votre ancienne enceinte même si vous la «mettez à niveau», ou si vous la revendez, l’offrez ou la recyclez. Cependant, tout nouveau propriétaire ne pourra pas récupérer la remise du programme de mise à niveau.

Parallèlement au programme de mise à niveau, la barre de son Sonos Arc prend désormais en charge le LPCM multicanal via une connexion eARC. Il s’agit d’un format audio non compressé utilisé par certains jeux, disques Blu-Ray et ailleurs. La mise à jour pour activer le codec a commencé à être déployée hier et peut être installée via l’application Sonos S2.