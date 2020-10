De nombreux fans de télévision connaissent l’acteur Ray McKinnon sous le nom de Lincoln Potter de Sons of Anarchy et Mayans MC Maintenant, ils le verront bientôt dans un rôle très différent. McKinnon vient de décrocher un grand rôle dans une série limitée Hulu.

Selon Deadline, McKinnon jouera face à Kaitlyn Dever dans une série limitée de huit épisodes, Dopesick. Le producteur exécutif de The Handmaid’s Tale Warren Littlefield et Touchstone Television donnent vie au projet. L’exclusivité Hulu est basée sur le livre à succès de Beth Macy et présente l’ancien Sons of Anarchy dans le rôle de Jerry Mallum, le père de Betsy (Dever), qui est un mineur de charbon religieux et stoïque.

Dopesick est décrit comme un regard ambitieux, déchirant et convaincant sur l’épicentre de la lutte américaine contre la dépendance aux opioïdes. Il emmène les téléspectateurs d’une communauté minière de Virginie en détresse vers les couloirs de la DEA et l’opulence de Big Pharma Manhattan «à un pour cent». Les portraits sans ménagement mais profondément humains des différentes familles touchées et leurs histoires croisées reflètent la situation actuelle de l’Amérique, tout en éclairant avec espoir les héros qui luttent contre la pire épidémie de drogue de l’histoire américaine.

McKinnon et Dever ont tous deux des liens avec une autre série FX populaire, Justified, malgré leur apparition à des saisons différentes. McKinnon a joué un tueur à gages sur les pistes du maréchal américain adjoint Raylan Givens (Timothy Olyphant) lors de la première saison de l’émission. Dever, en revanche, a joué un rôle de premier plan dans la saison 2 en tant que Loretta McCready.

Avec McKinnon et Dever, Dopesick présente une grande liste de gros frappeurs. Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, Rosario Dawson, John Hoogenakker, Philippa Soo et Jake McDorman complètent le casting annoncé. La série sortira en 2021.

FOX 21 a initialement opté pour le livre de Macy en 2018 avec l’intention de créer Dopesick. Le projet a atterri chez FX pour le développement après que 20th Century FOX TV ait prêté l’écrivain Danny Strong à FOX 21. La série a ensuite déménagé à Hulu en février.

“La minute où nous avons rencontré Danny Strong à propos du livre à succès de Beth Macy, nous avons immédiatement su que c’était le genre de série révolutionnaire que nous devions apporter à Hulu”, a déclaré le vice-président directeur des originaux de Hulu, Craig Erwich. “La vision inébranlable et profondément convaincante de Danny sur la crise des opioïdes aux États-Unis donnera vie à l’une des histoires les plus importantes ayant un impact sur notre culture. Ajoutez à cela la vision cinématographique de Barry Levinson et l’extraordinaire talent de Michael Keaton, et nous avons une série indéniable. qui incarne parfaitement notre marque Hulu Originals. “