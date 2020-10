Sont-ils revenus?, Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez avaient rendez-vous, disent-ils | .

Ça sent la réconciliation! Des rumeurs ont couru que Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez seraient de retour pour la deuxième fois.

Selon une émission de potins sur YouTube intitulée The Price of Fame, la fille de Jenni Rivera et Lorenzo Méndez avaient un rendez-vous et étaient basés sur des images que l’ancien chanteur de La Original partageait sur ses histoires Instagram.

L’observation des chefs d’orchestre a révélé qu’il y avait deux et non une personne en train de cuiller le plat exquis que le chanteur était en train de déguster, s’assurant que cette deuxième cuillère est de Chiquis Rivera.

Cela peut vous intéresser: Quelque chose a-t-il été fait? Chiquis Rivera est confondu avec Thalía sur Instagram

Ils ont souligné que la célèbre descendante de Jenni Rivera avait été vue assez heureuse à son arrivée aux enregistrements de Tengo Talento, Mucho Talento, attribuant que c’était dû à ce supposé rendez-vous et ils sont allés encore plus loin en soulignant que le plat qu’ils ont goûté était un aphrodisiaque, parce qu’ils étaient des fruits de mer.

D’autre part, les chauffeurs ont souligné que Lorenzo Mendez Il continue de pleurer la fin de leur relation et a dédié diverses chansons à sa femme immobile, parmi lesquelles ‘Me dédicace un perderte d’Alejandro Fernández et Por mujeres como tú de Pepe Aguilar.

Ils assurent qu’il y a encore de l’amour entre Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez, ainsi l’interprète d’Anímate y verás continue probablement en contact avec son ancien partenaire; Cependant, ils ont souligné que les dégâts que Méndez lui a causés continueront probablement de les séparer et que cette fois-ci l’adieu en couple pourrait être définitif.

Alors que certains de ses partisans attendent l’annonce d’un divorce formel, certains médiums ont souligné que Chiquis Rivera pourrait résoudre les problèmes avec Lorenzo Méndez et avoir à nouveau une relation amoureuse.

Même un voyant a souligné que la fille de La Gran Señora aurait une belle fille du chanteur; bien que cela n’augure pas une fin heureuse dans leur mariage.

Ces derniers mois, les rumeurs selon lesquelles la célèbre chanteuse pourrait être enceinte ont fait sensation, ceci après avoir partagé des images d’une échographie sur ses histoires Instagram. C’est Chiquis elle-même qui a catégoriquement nié ce fait et a avoué qu’elle avait congelé ses œufs pour fonder une famille dans le futur.

Dès le jour de votre mariage Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez a fait beaucoup de bruit, ceci en essayant de garder secrets les détails de leur mariage, a finalement fui et le résultat a été un safarrancho à l’entrée de l’église où le chanteur attendait sa chérie.

Plus tard et assez bouleversé, Chiquis a partagé qu’ils avaient le droit de décider quoi partager ou non de leur vie et a fait un énorme cadeau à leurs abonnés en fournissant quelques images de l’événement dans leur émission de télé-réalité The Riveras.

Si cela est confirmé, ce serait la deuxième fois que les deux interprètes se séparent et reviennent, il y a quelques mois, les rumeurs de séparation du couple ont provoqué un énorme émoi, dont aucun d’eux n’avait parlé.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Lorsque la situation est devenue plus qu’évidente, Chiquis Rivera a fini par annoncer publiquement qu’ils traversaient une crise conjugale; Cependant, le couple a surpris tout le monde peu de temps après en révélant qu’ils étaient à nouveau ensemble, mais tout n’était pas du miel sur des flocons, car ils avaient été infectés par le covid-19.

Heureusement, le couple s’est rétabli et ils ont passé quelques mois de plus ensemble, ils avaient l’air plutôt heureux sur les réseaux sociaux lorsque la mauvaise nouvelle est arrivée, Chiquis a annoncé sur son compte Instagram que les deux étaient arrivés à la conclusion qu’il valait mieux mettre fin à leur relation.

Maintenant, l’espoir surgit qu’ils seront à nouveau ensemble, surtout parce que Chiquis a partagé à une occasion que malgré tout, il y a de l’amour.