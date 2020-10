La division des jeux de Sony continue de générer des bénéfices importants pour l’entreprise alors même que l’ère PlayStation 4 s’achève. La société a annoncé des revenus liés à la PlayStation de 507 milliards de yens (~ 4,9 milliards de dollars) et un bénéfice d’exploitation de 105 milliards de yens (~ 1 milliard de dollars) pour son trimestre de juillet à septembre, des améliorations respectives de 52 et 40% par rapport à la même période il y a un an. .

Avec le lancement de la PlayStation 5 dans quelques semaines, vous vous attendez normalement à un impact négatif significatif sur les livres de Sony pour le trimestre précédent, car la société accélère la fabrication avant de commencer à générer plus de revenus. Sony affirme que ses bénéfices ont été affectés par une augmentation des coûts, tandis que ses revenus ont été réduits par une baisse prévisible des ventes de PS4. Cependant, l’augmentation des ventes de logiciels de jeux et des abonnements PlayStation Plus a largement compensé le manque à gagner.

La grande sortie PS4 de Sony pour le trimestre était l’aventure de samouraï en monde ouvert Ghost of Tsushima, qui est sortie en juillet et s’est vendue à 2,4 millions d’exemplaires au cours de ses trois premiers jours. Sony affirme que c’est la nouvelle adresse IP la plus vendue sur la plate-forme.

Ghost of Tsushima est désormais le premier IP original de première partie de PS4 avec plus de 2,4 millions d’unités vendues dans le monde au cours de ses 3 premiers jours de vente. Félicitations @SuckerPunchProd et merci aux fans du monde entier d’avoir participé au voyage de Jin. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH – PlayStation (@PlayStation) 24 juillet 2020

Sony a maintenant légèrement révisé à la hausse ses prévisions de jeux pour l’année complète, prévoyant de réaliser 2,6 billions de yens de revenus et 300 milliards de yens de bénéfices d’ici la fin du 31 mars. Ce serait une augmentation de 26% des revenus et des bénéfices, ce qui serait impressionnant pour la première année d’un cycle de console.

Les revenus de Sony seront probablement limités à court terme par le nombre de consoles PS5 qu’il est capable de fabriquer. Dans une interview avec . aujourd’hui, le chef du SIE, Jim Ryan, a déclaré qu’il y avait «une demande très considérable» pour l’appareil, qui, selon lui, a été précommandé aux États-Unis plus de fois au cours de ses 12 premières heures que la PS4 au cours de ses 12 premières semaines. “Il se peut que tous ceux qui souhaitent acheter une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en trouver une.”