Si vous prévoyez d’utiliser votre PlayStation 5 pour plus que des jeux – que ce soit pour diffuser des films et des émissions de télévision sur Netflix ou écouter de la musique sur Spotify – vous serez heureux de savoir que la console de nouvelle génération de Sony prendra en charge certains des plus applications de divertissement populaires au lancement.

Sony a confirmé dans un article de blog jeudi que six applications de divertissement seront disponibles sur la PS5 le 12 novembre: Apple TV Plus, Disney Plus, Netflix, Spotify, Twitch et YouTube. La société a également déclaré que plus d’applications de streaming, telles qu’Amazon Prime Video, Hulu et Peacock, arrivaient sur PS5, mais n’ont pas donné de délai pour leur disponibilité.

HBO Max, qui est actuellement en conflit contractuel avec Amazon et Roku au sujet de l’inclusion de la nouvelle application de streaming sur leurs plates-formes et d’options de télévision payante comme Sling, est notamment absent de la liste. (Sony a fermé son propre concurrent Sling de télévision payante, PlayStation Vue, l’année dernière.)

La télécommande multimédia PS5 comprendra des boutons de lancement dédiés pour Disney Plus, Netflix, YouTube et Spotify. Image: Sony

De plus, Sony a confirmé que les quatre boutons précédemment non marqués situés sur la PS5 Media Remote dédiée serviraient de boutons de lancement dédiés à Disney Plus, Netflix, Spotify et YouTube, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. La télécommande sera lancée aux côtés de la PS5 le 12 novembre, mais elle n’est pas incluse avec la console. Il est actuellement disponible sous forme d’achat distinct de 30 $ chez Target. D’autres détaillants – dont Amazon, Best Buy et GameStop – le vendent également, mais ils sont actuellement en rupture de stock.

Alors que les consoles de nouvelle génération devraient arriver dans quelques semaines seulement, Sony montre que sa future console est bien plus qu’un simple système pour jouer à des jeux vidéo. L’inclusion de quatre boutons de lancement dédiés à certaines des applications de streaming les plus populaires – et l’interface système récemment dévoilée, y compris un écran d’accueil séparé pour les applications de divertissement – nous donne un meilleur aperçu de la façon dont les propriétaires de PS5 pourront utiliser le matériel au lancement. journée.