Certains utilisateurs de PlayStation 4 qui ont téléchargé la dernière mise à jour 8.0 ont eu une mauvaise surprise ce matin: leur console les a informés que Sony avait le droit d’enregistrer leur voix à des fins de modération.

Voici quelques exemples:

Donc, apparemment, au cas où vous ne le saviez pas à l’avance. Mais apparemment, la dernière mise à jour Sony de la PS4 et continuera sur 5 enregistrera votre voix pendant le chat de groupe. pic.twitter.com/T0VIbwIpZe – TSN | Ittarra BooOda: toujours en convalescence (@IttarraOda) 14 octobre 2020

Au départ, les notes de publication de la mise à jour ne contenaient aucune mention d’enregistrements vocaux. Mais à un moment donné aujourd’hui, Sony a clarifié la signification des messages dans une mise à jour de son article de blog officiel.

Voici la langue exacte de Sony:

Suite à cette mise à jour, les utilisateurs voient une notification concernant la sécurité des groupes et que les conversations vocales dans les groupes peuvent être enregistrées. L’enregistrement de chat vocal pour la modération est une fonctionnalité qui sera disponible sur PS5 lors de son lancement, et permettra aux utilisateurs d’enregistrer leurs conversations vocales sur PS5 et de les soumettre à un examen de modération. La fenêtre contextuelle que vous voyez sur PS4 en ce moment est pour vous informer que lorsque vous participez à une discussion avec un utilisateur PS5 (après le lancement), il peut soumettre ces enregistrements depuis sa console PS5 à SIE.

Pour traduire cette déclaration, il semble qu’en rejoignant un chat vocal, même avec l’ancienne PlayStation 4, votre voix puisse être enregistrée et soumise à Sony pour modération par un autre utilisateur. Cela pourrait certainement être invasif – en théorie, tout ce que vous dites dans un chat vocal pourrait être envoyé à Sony sans votre consentement explicite. Mais cette fonctionnalité pourrait également être un outil utile pour aider les gens à signaler les mauvais membres du parti qui pourraient les harceler.

D’après le langage de Sony, il ne semble pas que Sony écoute activement toutes vos conversations que vous avez avec vos amis lors de vos dernières séries de Fall Guys.

Le logiciel 8.0 change également la façon dont les parties et les messages fonctionnent et ajoute de nouveaux avatars, des contrôles de communication parentale et la prise en charge des applications d’authentification pour l’authentification à deux facteurs.

Et dans un autre mouvement pour préparer le lancement de la PS5, Sony a rebaptisé les applications mobiles, Mac et PC de PS4 Remote Play pour PS Remote Play, et vous pourrez utiliser l’application pour vous connecter à une PlayStation 5 lorsque la nouvelle console lance le mois prochain.