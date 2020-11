Comme c’est souvent le cas avec les consoles de jeu nouvellement lancées, la PlayStation 5 ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités que vous auriez pu espérer prêtes à l’emploi. Dans une interview avec le point de vente japonais AV Watch, Sony EVP Masayasu Ito et SVP Hideaki Nishino ont abordé certaines des fonctionnalités qui ne seront pas là au lancement.

Contrairement aux Xbox Series X, Series S et One X avant eux, la PS5 ne sortira pas nativement sur les moniteurs 1440p, au lieu de passer de 1080p. Nishino dit que c’est parce que Sony voulait se concentrer sur le support TV au début, mais note qu’il n’y a aucune raison technique pour laquelle cela ne pourrait pas être fait et peut être ajouté si la société décide que la demande est suffisante.

La PS5 n’aura pas de navigateur Web, rompant avec la tradition établie par la PS3 et la PS4. Nishino doute qu’il soit vraiment nécessaire d’avoir une application de navigateur distincte au-delà des capacités du navigateur utilisées pour certaines fonctions réseau (vraisemblablement des choses comme la connexion à certains réseaux Wi-Fi ou aux systèmes de compte de certains éditeurs).

La compatibilité VR de la PS5 semble également manquer, avec la nécessité de demander un adaptateur de caméra gratuit et les jeux ne pouvant fonctionner qu’en mode rétrocompatible PS4. Nishino souligne que certains jeux pourraient de toute façon mieux fonctionner, tout en notant qu’il aimerait voir une solution PS5 VR plus appropriée à l’avenir, mais ne peut pas commenter davantage. Bloomberg a rapporté plus tôt cette année que Sony travaillait sur un nouveau casque PlayStation VR.