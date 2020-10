Sony détaille sa prise en charge de la rétrocompatibilité PS5 pour jouer aux anciens jeux PS4 aujourd’hui. La PS5 de nouvelle génération prendra en charge plus de 4 000 jeux PS4 sur la nouvelle console PS5, un chiffre que Sony estime être «l’écrasante majorité». Alors que la plupart des jeux PS4 fonctionnent, Sony avertit que “certains jeux PS4 peuvent présenter des erreurs ou un comportement inattendu lorsqu’ils sont joués sur des consoles PS5.” Certaines fonctions des jeux PS4 peuvent également ne pas être disponibles sur la PS5.

On ne sait pas quels jeux seront affectés par des erreurs ou des problèmes de fonctionnalité, mais Sony répertorie 10 jeux PS4 existants qui ne fonctionneront pas du tout sur la PS5:

DWVR Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 Il suffit de s’en occuper! Shadow Complex Remastered Robinson: The Journey We Sing Hitman Go: Definitive Edition Shadwen Joe’s Diner

Il existe également des limitations générales de compatibilité descendante PS5 pour les jeux PS4. Le menu de partage ne peut pas être affiché dans les jeux PS4 exécutés sur la PS5, et des captures d’écran devront être générées à l’aide du bouton de création sur un contrôleur DualSense. Une fonctionnalité de tournois de la PS4 n’est pas non plus compatible avec la PS5, pas plus que les applications en direct ou sur le deuxième écran du jeu et les applications compagnons de jeu.

Sony affirme que «certains jeux PS4» fonctionneront également avec la fonction Game Boost de la PS5 qui permettra aux anciens jeux PS4 de fonctionner à des fréquences d’images plus élevées. Sony n’a pas encore fourni de liste de jeux prenant en charge cette fonctionnalité.