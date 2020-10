Le sujet du moment parmi les fans de l’univers cinématographique Marvel est, sans aucun doute, le possible L’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3. Tout a commencé début octobre, lorsque The Hollywood Reporter a annoncé que Jamie Foxx reprendrait son rôle d’Electro dans le long métrage susmentionné. Cela a évidemment ouvert les portes du possible multivers de personnages arachnides. Après de nombreuses rumeurs, Sony Pictures a finalement tranché dessus.

Rappelons que, bien que Marvel Studios soit responsable de Spider-Man 3, Sony Pictures continue de détenir les droits de Spider-Man. Ainsi, ils sont partis avec l’intention de mettre fin à la vague de spéculation, mais ils étaient très loin d’y parvenir. Un représentant de la société de production a contacté ET Canada et a noté ce qui suit: “Les rumeurs sur le casting ne sont pas confirmées”. C’est simple Ses paroles ne soutiennent pas les rumeurs, mais ils ne les nient pas non plus.

Il n’est pas courant pour les sociétés cinématographiques de nier ou de confirmer des rumeurs liées à la distribution de leurs productions. Cependant, rares sont ceux qui ont suscité autant d’attentes que Tobey Maguire et Andrew Garfield, d’où la nécessité de sortir pour calmer les eaux. En fait, après le reportage du Hollywood Reporter, une avalanche d’informations liées au multivers est apparue. Les mêmes médias ont annoncé que Doctor Strange apparaîtra dans Spider-Man 3 et deviendra le nouveau mentor de Peter Parker (Tom Holland).

Ce qui précède serait un problème “mineur” sinon pour le prochain film de super-héros, Doctor Strange et le multivers de la folie, honorera son nom et impliquera l’union de différents univers. Bien sûr, d’ici là, nous saurons déjà ce qui s’est passé dans Spider-Man 3 et, très probablement, Marvel Studios nous aura offert un premier regard sur le multivers. Comme vous pouvez le voir, il y a trop d’indices qui pointent vers un troisième film épique de Spider-Man.

Malgré la position de Sony Pictures, Fandomwire affirme que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont déjà signé leur retour avec Disney. De son côté, KC Walsh, rédacteur en chef de Geeks Worldwide, affirme qu’il n’y a toujours pas d’accord clos, mais reconnaît que Kevin Feige (responsable de Marvel Studios) s’y intéresse. Soyons patients et attendons les données officielles; Spider-Man 3 sortira en salles le 17 décembre 2021.