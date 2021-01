La lutteuse professionnelle Sonya Deville a été impliquée dans une situation effrayante en août après qu’un homme aurait tenté de la kidnapper chez elle. Des mois après que la police a arrêté la tentative de kidnappeur, elle a fait son retour aux événements de la WWE. Deville a marché dans les coulisses du SmackDown de vendredi, défilant devant plusieurs autres Superstars.

La vue de Deville a stupéfié les téléspectateurs considérant que la Superstar “devait quitter” la WWE après avoir perdu contre Mandy Rose à SummerSlam. Le combat comportait un pari «perdant», qui a mis fin au temps de Deville avec la promotion. Cependant, le commentaire a noté qu’elle avait été réintégrée et pouvait retourner à la WWE. Cependant, les circonstances exactes de sa réintégration sont inconnues.

WOAH. @SonyaDevilleWWE est de retour sur #SmackDown! pic.twitter.com/AcId1KWFDV – WWE (@WWE) 2 janvier 2021

“Daddy’s Home”, a tweeté Deville après son apparition à SmackDown. Plusieurs fans ont répondu à la nouvelle et ont exprimé leur enthousiasme à propos de son retour. Plusieurs ont dit que Deville devait entrer dans le Royal Rumble féminin et ensuite devenir championne à Wrestlemania 37. Bien que d’autres aient juste exprimé leur joie de la voir à la WWE après la tentative d’enlèvement.

Selon le Tampa Bay Times, un homme de 24 ans nommé Phillip A. Thomas a conduit de la Caroline du Sud au comté de Hillsborough où vit Deville et a garé sa voiture près d’une église près du domicile de la victime. Lorsqu’il est arrivé à la maison, il a percé un trou dans la moustiquaire du patio et est resté sur le patio pendant «trois à quatre heures» tout en observant la maison à travers une fenêtre. Une fois que le propriétaire s’est couché, Thomas est entré par une porte coulissante et a déclenché une alarme de sécurité. Après avoir repéré la tentative de kidnappeur à travers une fenêtre, le propriétaire, répertorié comme la Superstar de la WWE, a fui les lieux avec un invité et a appelé le 911.

La police a rapporté que Thomas était à l’intérieur de la maison quand ils sont arrivés et leur a dit qu’il avait prévu de prendre Deville en otage. Il aurait également porté un couteau, des attaches zippées, du ruban adhésif, une boîte de masse et plus encore. Le département du shérif a détaillé l’enquête dans son communiqué de presse.

“Nos adjoints dévoilent l’obsession inquiétante du suspect pour ce propriétaire qu’il n’avait jamais rencontré, mais traqué sur les réseaux sociaux depuis des années”, a déclaré le shérif Chad Chronister dans un communiqué de presse après l’arrestation de Thomas. “Il est effrayant de penser à toutes les façons dont cet incident aurait pu se dérouler si l’alarme de la maison n’avait pas été déclenchée et avait alerté le propriétaire d’un intrus.”

Les autorités ont retenu Thomas pour harcèlement criminel, cambriolage armé d’un logement et tentative d’enlèvement armé. La juge du circuit de Hillsborough, Catherine Catlin, a également rejeté la requête de la défense visant à fixer une caution après l’arrestation. Elle a constaté que Thomas «constitue une menace pour la sécurité de la communauté». Les dépôts pour l’affaire devraient commencer en février 2021.