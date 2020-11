Sophie Turner fait ses débuts avec un petit tatouage important en l’honneur de sa fille | INSTAGRAM

Bien que depuis quelques années, il existe déjà des techniques pour les effacer si un jour vous les regrettez, se faire tatouer reste un décision très importante aime le prendre à la légère.

Par conséquent, il est préférable de suivre le bel exemple de la célèbre et talentueuse actrice britannique Sophie Turner, qui ne décore sa peau que de motifs qui comptent vraiment beaucoup pour elle.

En fait, il convient de mentionner que la belle jeune mamanElle en a déjà plusieurs, certaines sont celles avec qui elle se consacre à se souvenir de son passage dans “Game of Thrones”, d’autres racontent son histoire d’amour avec son désormais mari et père de sa petite fille, Joe Jonas.

Eh bien, maintenant, ce dernier sujet que nous touchons, est précisément le dernier tatouage Ce qui a été fait, on peut même dire que ce sera le seul que l’on sache avec certitude qu’il ne sera jamais effacé, car il s’agit d’un tendre hommage à Willa, sa première fille.

Bien que le mariage ait été très discret dans tout ce qui concerne l’arrivée du petit bébé, depuis Willa est née, il semble qu’ils ne se soucient plus tellement de partager avec leurs fans quelques détails sur la façon dont les deux interprètes vivent ces mois de première maternité en couple.

Cette nouvelle étape de leur vie a évidemment marqué un avant et un après emblématique, à tel point que Turner a voulu rendre hommage à sa fille en tatouant un petit “W” sur son poignet, l’initiale de Willa en compagnie d’un “J”, pour fait, juste en dessous d’elle.

Si pour beaucoup de gens cela ressemble à un geste sans plus de transcendance, il s’agit en réalité d’une belle avancée en termes de communication avec leurs admirateurs, surtout si on le compare avec le black-out des informations qu’il nous a soumis pendant les mois où le l’actrice est restée enceinte, appréciant les hauts et les bas que cette situation mérite.

sophie turner reçoit un collier avec la date de naissance de sa fille willa et un tatouage de la première lettre de son nom est juste un contenu sain pic.twitter.com/at6UljQeDb – meilleur de sophie turner (@badpost_sophiet) 19 novembre 2020

Des semaines et des semaines ont été au cours desquelles Joe et Sophie ont décidé de ne montrer aucune photo de leur état pour confirmer la bonne nouvelle autant que les médias la tenaient pour acquise, et en fait, ce n’est qu’après la naissance de Willa que Turner a finalement osé de publier quelques images inédites prises chez elle dans lesquelles on pourrait enfin la voir exhiber son beau et tendre ventre.

Bien sûr, quelque chose que nous tenons aussi pour acquis, c’est que pour voir le visage de la petite fille, il semble que nous devrons encore attendre longtemps, oui, c’est qu’ils le montrent parfois, car il y a eu beaucoup de cas d’artistes qui préfèrent avoir cette matière dans l’anonymat total, comme moyen d’assurer l’intégrité et de sauvegarder ses jeunes enfants, cela est tout à fait compréhensible, car l’exposer aux réseaux sociaux reste une ligne rouge que le mariage ne semble pas vouloir franchir pour le moment.

En fait, maintenant que nous nous souvenons, ce ne sont même pas eux qui ont officiellement commenté quelque chose sur la naissance du bébé, ils ne se sont pas donné la tâche de révéler même le jour précis où Willa est née, nous avons tous découvert l’événement. Les fans ayant découvert que l’actrice portait un collier avec la date gravée, c’est à ce moment-là que nous en avons été sûrs: le 22 juillet.

En gros il ne reste plus que quelques mois à attendre, que la date de l’anniversaire de la petite fille se rapproche, alors on verra si le couple décide que le monde est prêt ou ça vaut la peine d’apprécier ce que l’on connaît bien, le beau visage de leur petite fille.