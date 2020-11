Sophie Turner partage le secret avant son mariage avec Joe Jonas | .

Connue sous le nom de Sansa dans la série Game Of Trones, l’actrice d’origine britannique Sophie Turner a partagé un secret impressionnant avant le mariage avec l’ancien membre des Jonas Brothers, Joe Jonas.

À ce jour Sophie Turner et Joe Jonas Ceux qui se sont mariés en 2019 sont constamment devenus une tendance, du jour de leur mariage à la naissance de leur fille Willa, dont jusqu’à présent ils n’ont pas partagé de photos de ce que l’on pense être son beau visage.

Le couple a été assez discret sur leur vie de famille et surtout dans cette nouvelle étape de leur vie de parents d’une belle fille, peu de temps après la naissance de leur petite fille c’était que Sophie Turner Elle a décidé de partager des photos de sa grossesse, malgré le fait qu’elle l’ait fait si tard, ses fans étaient particulièrement ravis du fait qu’elle en savait un peu plus sur sa petite princesse.

Peu de temps avant la fin de la célèbre série Game Of Trones à laquelle Sophie Turner a participé pendant 10 longues années, elle a été interviewée, parmi les questions qui lui ont été posées il y en avait liées à sa relation avec l’interprète de “Quand tu me regardes dans les yeux », dont il a heureusement décidé de répondre.

Selon le portail TK Tikitkas, Sophie Turner qui a mis fin à leur relation un jour avant de se marier, dans le cadre d’une forte tension qu’il ressentait, cependant, 24 heures après leur rupture, ils ont finalement décidé de se mettre d’accord lors d’une cérémonie surprise tenue à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, a déclaré lien surpris. tout le monde pour le coup.

Quelque chose que Sophie Turner a assuré, c’est que Joe Jonas lui avait pratiquement sauvé la vie, car vous vous souviendrez que son apparition dans Game Of Trones l’a rendue célèbre, plus tard, elle a eu l’occasion de participer à d’autres projets impressionnants, cependant, elle avait un grand problème d’estime de soi au début. sa carrière étant si jeune, puisqu’elle n’avait apparemment que 13 ans lorsqu’elle est entrée dans la série, la vie pubienne était pour elle quelque chose de fort car elle devait faire face à tous les problèmes qui sont devenus célèbres, surtout à un si jeune âge âge.

La vie d’une star n’est pas du tout facile, même si cela peut ne pas sembler être une célébrité peut être assez compliqué, non seulement la question est heureuse et positive, il y a aussi des moments sombres et même la dépression, cela augmente encore plus lorsque le célèbre est juste un enfant.

Il parait Joe Jonas Il a élevé sa femme aujourd’hui à Sophie, qui ne pouvait pas l’aimer tant qu’elle ne s’aimait pas, grâce à cette demande désespérée que la star de Dark Phoenix ait pu grandir et mûrir, aujourd’hui elle est assez heureuse.

Peut-être qu’une très bonne mesure a été de choisir de ne pas partager autant d’informations sur son quotidien avec ses followers que malgré le fait qu’ils l’adorent, vous comprendrez sûrement qu’elle et son mari veulent avoir un peu d’intimité.

En effet, ils ne sont pas le seul couple à avoir choisi de limiter les apparitions de leurs enfants dans leur vie publique, le fait de ne pas les exposer à la presse et à leurs adeptes est d’assurer un peu leur sécurité et la tranquillité qu’ils ne seront pas Agacé à l’avenir, il est compréhensible que le couple se limite à ses publications sur les réseaux sociaux, à ce moment leur famille et leur propre sécurité et tranquillité sont plus importantes, peut-être qu’à l’avenir nous connaîtrons le visage de Willa, peut-être quand ils le jugeront prudent .

Récemment, Sophie Turner est apparue montrant un nouveau tatouage en l’honneur de sa fille, apparemment elle l’a fait à côté de celui qui avait déjà été fait précédemment par son mari, elle a mis l’initiale du nom de chacun, près de son poignet, quelque chose de petit mais vraiment significatif.

