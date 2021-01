Sophie Turner pose depuis la neige, comme la “reine du nord” | INSTAGRAM

Sophie Turner est l’une des actrices britanniques que les fans du monde entier adorent, puisqu’elle les faisait partager des images incroyables d’elle à partir de leurs projets, d’événements importants et de certains voyages.Cependant, après avoir eu son bébé, elle a dû ses followers un peu abandonnés, car elle a consacré près de cent pour cent de son temps aux soins dont son petit bébé a besoin, fruit de l’amour entre elle et son mari, le chanteur Joe Jonas.

Donc, à l’heure actuelle, lorsque vous décidez de publier une image de votre journée ou quelque chose d’important que vous avez vécu ces derniers mois, cela devient instantanément une tendance, car on ne sait pas quand sera la prochaine fois que Sophie décidera de publier une image ou une vidéo, dans ce occasion, la Britannique a décidé de publier à partir de son profil officiel sur Instagram une image particulière, qui a déjà suscité des milliers de commentaires.

Et loin d’être un image attrayanteComme nous en avions l’habitude, c’est une photographie charismatique mais imposante d’elle-même, assise dans une épaisse couche de neige au sol, derrière elle un paysage plein de végétation montagneuse s’apprécie, de la même manière, tout recouvert de neige.

Bien que Turner ait plaisanté avec la description de la pièce de divertissement, afin d’interagir avec ses millions d’adeptes dans le célèbre réseau social de photographies, ce sont eux-mêmes qui ont revécu un moment inoubliable de la série qui lui a donné la renommée dont il jouit dans l’actualité.

Sophie a posé assise sur la neige, vêtue d’une tenue jaune vif qui la couvre de la tête aux pieds, évidemment afin de garder sa température corporelle convenable pour pouvoir marcher placidement dans l’endroit enneigé, sa position assise n’est pas du tout féminine et elle porte une paire de lunettes de soleil soleil carré, faisant allusion à un rap professionnel.

“Nommez mon album”, il a placé en plaisantant et dynamiquement la belle fille dans la description de l’image, et pour le moment il a recueilli des milliers de réponses, cependant, l’une des plus aimées et reproduites par les fans était: “C’est évident: La Reine du Nord », rappelant le moment où son personnage« Sansa »a été récompensé après des milliers d’obstacles, avec ce titre qu’elle a toujours attendu avec impatience.

Si “Sansa Stark” a montré quelque chose tout au long de son temps dans “Game of Thrones” c’est que les gens peuvent se surpasser au point de devenir quelqu’un de complètement différent, son évolution l’a fait survivre et devenir une femme forte qui a fini par mener le Nord, et apparemment, cette image montre que Sophie est toujours la reine même si la série s’est terminée il y a des années.

Il n’a pas été facile pour elle de devenir une personne aussi forte, indépendante et déterminée que la Sansa que nous avons vue dans la dernière saison de fiction où elle est couronnée comme “la reine du nord”, mais montrant sa force à différentes occasions et sa grande capacité à diriger son peuple, Sansa se révèle être une digne héritière de la maison Stark, comme ce fut le cas avec Sophie elle-même, lorsqu’elle souffrait de dépression et de troubles de la faible estime de soi, que son mari bien-aimé l’a aidée à surmonter et bien sûr avec un professionnel de la santé spécialiste du domaine.

Maintenant, avec cette image, Sophie a montré que sa personnalité n’a rien à voir avec ce qu’elle était avant, imposant avec la sécurité qu’elle gaspille dans chaque image où l’on peut l’apprécier, comme la transformation de son personnage dans la célèbre série.