Sophie Turner et son mari Joe Jonas profitent de la vie de nouveaux parents. Ayant reçu beaucoup de cadeaux de la famille et des amis, Tuner ne peut s’empêcher de se réjouir de ce que Natalie Portman a envoyé à leur douce fille Willa. Dans ses histoires Instagram, Turner a montré son accès anticipé à la collection d’histoires de Portman – qui devrait sortir le 20 octobre – en publiant une photo du livre relié intitulé Natalie Portman’s Fables selon E !.

Fin juillet, la douce paire a accueilli leur premier enfant ensemble. “Ils sont à la maison et s’installent”, a déclaré une source au média. “Joe est très actif et impliqué. Il veut faire tout ce qu’il peut et aime être avec le bébé et aider Sophie.” L’initié a également ajouté que Jonas avait également «envoyé des photos par SMS à des amis et appelé FaceTime pour la montrer».

Il a été rapporté pour la première fois en février que la star de Game of Thrones était enceinte, bien que le couple n’ait jamais confirmé la nouvelle lui-même. Elle a été vue à plusieurs reprises à Los Angeles arborant sa bosse de bébé et les fans ont supposé qu’elle attendait. Turner et Jonas ont tous deux été très privés de leur relation et de leur vie ensemble. Les deux ont même surpris les fans avec un mariage – qui n’était pas initialement destiné à être rendu public, mais grâce à DJ Diplo, tout le monde l’a découvert après avoir partagé des moments de leur réunion privée et de dernière minute sur ses histoires Instagram.

Après les Billboard Music Awards 2019 à Las Vegas, les deux se sont précipités vers la petite chapelle et se sont fait atteler. Les artistes de musique country Dan et Shay se sont produits lors de leur cérémonie sporadique en présence de plusieurs invités de marque. Plus tard la même année, les deux hommes se sont mariés plus formellement dans un château de Sorrians, dans le sud de la France, en juin 2019. Turner et Jonas se fréquenteraient en 2016 mais ont attendu l’année suivante pour rendre leur relation publique.

Puisqu’ils ont été très privés de leur vie personnelle, il n’est pas surprenant qu’ils traitent la naissance de leur bébé de la même manière. Un représentant du couple a publié une très courte déclaration à PEOPLE en leur nom à la suite de la nouvelle, annonçant qu’ils étaient «ravis» d’accueillir leur petite fille. Une autre source a déclaré à Entertainment Tonight: “Le couple est déjà obsédé et ne peut cesser de se réjouir de leur nouvel ajout. Le couple prend le temps de profiter de ce moment spécial et n’a partagé les nouvelles et les mises à jour qu’avec sa famille et ses amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie ont été très prudents quant à savoir qui les entourait et leur petite fille. “