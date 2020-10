Sorcière? Lizbeth Rodríguez montre comment elle fait un mouillage à Tiktok | Instagram

Connue comme l’ancienne “Badabun Girl” et aussi pour avoir été impliquée dans certaines controverses tout au long de sa carrière Lizbeth RodriguezEntrant peut-être dans une nouvelle étape de sa vie et c’est qu’elle deviendra probablement une «sorcière», dans son compte Tik Tok, elle a montré comment une cravate était faite.

La jeune conductrice et femme d’affaires de 26 ans trouve toujours un moyen de divertir ses fans grâce à ses vidéos ingénieuses et aussi ses photographies, plus d’un est ravi de ses événements, dont la plupart sont assez comiques.

Il y a un jour, il a décidé de faire référence à Halloween, et si vous êtes fan de Lizbeth Rodriguez Vous vous souviendrez que dans quelques jours il participera à une nouvelle émission de télé-réalité qui sera liée à l’ésotérique et au paranormal, intitulée “Barak l’expérience”.

Comment te souviendras-tu TIC Tac Vous pouvez partager des vidéos “courtes ou longues” entre 20 et même 50 secondes environ, l’application vous donne la possibilité de mettre des audios de chansons ou de phrases que d’autres personnes ont dites dans l’une de leurs vidéos, vous pouvez vous enregistrer en faisant la synchronisation des lèvres, c’est quelque chose d’assez divertissant , l’application est devenue très populaire dans le monde.

Lizbeth Rodriguez a utilisé la chanson de “Everybody Makes Mistake” du chanteur Jason Wolbert, dans sa vidéo le pilote apparaît, avec un grand capuchon noir, est également accompagné d’une jolie bougie sur un objet qui vous causerait sûrement des frissons quand vous le voyez, et aussi d’une sorte de poupée à laquelle il finit de “nouer” mais il se souvient qu’ils lui ont dit qu’il avait les mauvais cheveux.

C’est quelque chose de drôle de la voir jouer, car elle se souvient aussitôt de ce qu’ils lui ont dit et éteint la bougie en signe de son erreur, elle fait tout cela avec une grande ingéniosité, car tout un diplômé de théâtre a montré ses talents d’actrice.

Malheureusement, la plupart des commentaires qui ont sa vidéo parlent de manière négative et désobligeante à son égard, bien que nous ayons également vu cela à plusieurs reprises Lizbeth Rodriguez Cela ne la dérange pas et ne lui cause aucune douleur, elle semble même amusée par tant de propos haineux contre elle.

Dans deux jours, elle participera aux côtés de Celia Lora, Dama G, la Divasa et d’autres personnalités de l’internet qui sont des influenceuses comme elle, à un nouveau projet qui captivera sûrement des millions de personnes et c’est que six influenceurs du Mexique participeront à des activités ésotériques. et paranormal, c’est sûrement pour cette raison qu’il a partagé cette vidéo.

La belle et controversée Lizbeth Rodríguez a travaillé dur depuis qu’elle a quitté la société Badabun, elle a réussi à lancer un projet similaire à “Exposer les infidèles” avec un nom différent, elle l’a intitulé “Secrets”.

L’influenceuse a également lancé des programmes sur YouTube aux côtés de Laura Bozzo, elle est peu à peu devenue une célébrité, mais pas de manière positive selon certaines personnes, du fait qu’elle a été impliquée dans plusieurs controverses dans plus d’une occasion affectant des tiers, c’est pourquoi il est fortement critiqué car il a tendance à exposer d’autres personnes, qu’elles soient des célébrités ou non.

Quelque chose de nouveau que ses fans ont spéculé est le fait qu’il n’a pas partagé d’histoires avec son petit ami Esteban Villagómez, tant pensent avoir mis fin à leur relation avec lui, en plus de quelques commentaires qu’il a partagés sur son compte Instagram faisant référence au célibat.

À Lizbeth Rodriguez Elle adore prendre des photos à plusieurs reprises, on l’a vue impressionnante sur des clichés montrant sa silhouette et sa personnalité.

C’est quelque chose de curieux car apparemment Lizbeth est en fait devenue assez haineuse, qui malgré le fait qu’ils puissent se désabonner de leurs réseaux sociaux ou simplement les bloquer, ils continuent à lui écrire des messages et à voir tout ce qu’elle publie, c’est vraiment quelque chose de contradictoire.

