Les retombées de la sortie dramatique de Dominic Cummings à Downing Street se sont poursuivies aujourd’hui au milieu de nouvelles allégations d’attaques personnelles contre la fiancée de Boris Johnson.

De nouvelles allégations ont émergé d’une culture de travail «toxique» après qu’une source a affirmé que Carrie Symonds et la nouvelle attachée de presse Allegra Stratton avaient été qualifiées de «manipulatrices intrigantes b *****» par des rivaux du numéro 10.

Un ancien ministre du Cabinet a déclaré aujourd’hui que la relation de M. Cummings avec le Premier ministre «est tombée d’une falaise».

La lutte pour le pouvoir désormais très médiatisée au sein du numéro 10 a été révélée pour la première fois mercredi, après la fuite d’informations selon lesquelles M. Cain s’était vu offrir le poste de chef de cabinet de M. Johnson.

Quelques heures plus tard, M. Cain avait annoncé sa démission. Sa promotion avait été contestée par Mlle Symonds et Mme Stratton, l’ancienne journaliste d’ITV qui devrait devenir le visage des briefings du gouvernement à la Maison Blanche en janvier.

Le couple aurait fait l’objet de contre-briefings hostiles alors que des factions en guerre à l’intérieur du numéro 10 se disputaient le pouvoir.

Une source a déclaré au Standard: «Ils venaient pour Carrie et Allegra en tant que chiennes manipulatrices et intrigantes alors qu’elles n’étaient que lucides sur le type de moralité et de conduite qu’elles voulaient au cœur du pouvoir.

«Il y a eu des briefings contre eux avec des mensonges.

(Carrie Symonds / PA)

«Boris a si bien fait mais ils l’ont intimidé et dirigé contre lui. Le regarder en réunion était désagréable.

«Ils pensaient qu’ils étaient le Premier ministre. Mais ils étaient si loin de cela. Ils traînaient Boris vers le bas.

Des sources de Whitehall ont comparé la manière dont M. Cain a été traité au cas de l’ancienne conseillère spéciale de Sajid Javid, Sonia Khan.

Mme Khan a été limogée et escortée hors de Downing Street par la police sur les ordres de M. Cummings, qui a affirmé qu’elle divulguait des informations.

Certains rapports des médias ont déclaré que M. Cummings avait quitté son poste avec effet immédiat.

Selon l’agence de presse PA, lui et M. Cain seront toujours employés jusqu’au milieu du mois prochain, d’autres rapports suggérant que M. Cummings travaillera de chez lui sur des projets tels que des tests de masse.

Une source a déclaré: «C’est une règle pour les garçons seniors, une autre pour les aides féminines.»

Les hauts députés conservateurs ont maintenant appelé M. Johnson à utiliser le départ de M. Cummings pour «réinitialiser le gouvernement» à la suite de plaintes selon lesquelles le parti et le Parlement avaient été écartés.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré à BBC Breakfast que de nombreux membres du numéro 10 avaient «excité» M. Cummings.

Il a dit: «On dit… des gens allant d’Allegra [Stratton] – le nouveau porte-parole du Premier ministre – jusqu’à son [Mr Johnson’s] fiancée, Carrie, s’est retournée contre lui.

«La relation avec le premier ministre est tombée d’une falaise. Et une fois que c’est parti, c’est parti.

M. Davis, qui aurait été décrit comme «épais comme du hachis» et «paresseux comme un crapaud» par M. Cummings lorsqu’il était au Cabinet en 2017, a également qualifié le style du conseiller de «conflictuel».

Mais il a ajouté que le Premier ministre avait «compté sur lui» et «il y a des choses sur lesquelles il (M. Cummings) avait raison».

Il a ajouté que les photos de M. Cummings quittant Downing Street pourraient aider à «réinitialiser le gouvernement».

Il a déclaré à BBC Breakfast: «La photo durera le week-end et les gens s’en souviendront, mais ce n’est pas la clé.

«Et à un certain niveau, comme je l’ai dit, Boris voudra réinitialiser le gouvernement et, dans un sens, cette photographie fait partie de la réinitialisation pour lui.

L’ancien chef de cabinet de Theresa May, Lord Gavin Barwell, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Il me semble qu’il y a une opportunité ici pour [Boris Johnson] pour rendre son opération de Downing Street plus harmonieuse et plus efficace.

(Sortir avec l’ancien: Dominic Cummings quitte son domicile à Londres aujourd’hui / . via .)

«Et peut-être pour donner un ton moins conflictuel et plus rassembleur, peut-être plus en phase avec ses instincts naturels.

Cela vient après que le Daily Telegraph a rapporté que M. Cummings avait dit à ses collègues que M. Johnson était «indécis», et que M. Cain s’est appuyé sur le ministre du Cabinet Michael Gove pour plus de clarté.

Selon le Daily Mail, les tensions se sont encore accrues lorsque le Premier ministre a reçu un briefing de «textes hostiles» contre Mlle Symonds, qui lui avait été transmis.

M. Cummings a quitté son domicile au nord de Londres samedi après-midi, mais n’a parlé qu’aux journalistes pour leur demander de se mettre en travers de son chemin et n’a répondu à aucune question.

Il a été vu monter dans une Toyota Prius qui s’éloignait de la scène.

Auparavant, sa femme Mary Wakefield est sortie et a déclaré aux journalistes qu’il «ne sortirait pas» par temps pluvieux.

Sir Edward Lister a été annoncé comme chef de cabinet par intérim en attendant une nomination permanente.

Les événements dramatiques sont survenus alors que le Brexit se dirige vers une phase cruciale la semaine prochaine, alors que Londres cherche à conclure un accord commercial avec Bruxelles avant la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Le porte-parole officiel du Premier ministre, James Slack, qui remplacera M. Cain au cours de la nouvelle année, a insisté sur le fait que M. Johnson n’était pas distrait par la dispute.

«Ce sur quoi le Premier ministre et le gouvernement se concentrent, c’est de prendre toutes les mesures possibles pour que ce pays traverse la pandémie de coronavirus», a-t-il déclaré.