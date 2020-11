ré

Le «combat entre factions» de Street doit prendre fin alors que le Royaume-Uni est aux prises avec la pandémie de coronavirus et les négociations sur le Brexit, a déclaré Gordon Brown aujourd’hui.

L’ancien Premier ministre travailliste a averti que les combats internes allaient probablement se poursuivre car il y avait trop de divisions au sein du parti conservateur.

Des jours de troubles dans le numéro 10 ont vu le départ du conseiller spécial de Boris Johnson, Dominic Cummings, et de son collègue vétéran de Vote Leave, Lee Cain, en tant que directeur de la communication.

Les retombées se sont poursuivies ce week-end au milieu de nouvelles allégations d’attaques personnelles contre la fiancée du premier ministre.

Interrogé sur les développements récents impliquant les principaux collaborateurs du député, Brown a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: «Vous avez 27000 nouveaux cas hier, 500 décès, vous avez un million de jeunes à la recherche de travail, vous avez des gens sans planification des économies pour Noël.

«Vraiment, nous ne devrions pas voir ce combat entre factions pour le moment.»

«Je vois un accord commercial bientôt. Le gouvernement ne peut tout simplement pas se permettre d’être en guerre contre l’Amérique d’une part et l’Europe de l’autre au début de la nouvelle année. »

S’exprimant depuis son domicile à Fife, M. Brown a ajouté: «Il ne s’agit pas simplement d’un problème de Downing Street dysfonctionnel, c’est un Royaume-Uni dysfonctionnel, et nous avons vraiment besoin d’une révision constitutionnelle globale, fondamentale et sectorielle pour rassembler les gens à un stade ultérieur. . »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que la sortie de M. Cummings n’aurait aucun impact sur les négociations cruciales du Brexit sur un futur accord commercial.

en relation

S’adressant à Sophy Ridge de Sky News dimanche, M. Eustice a déclaré: «Les négociations ont été menées par David Frost depuis le début. Il a autour de lui une équipe d’experts techniques très talentueuse et expérimentée.

«Il a dirigé ces négociations depuis le début et il reste évidemment en place et continue de le faire.

«Donc, je ne pense pas que le départ de Dominic Cummings ait un impact sur les négociations, puisque Lord Frost les dirige.

M. Eustice a déclaré que la semaine prochaine, “quand les choses doivent bouger”, le Royaume-Uni et l’UE doivent convenir d’un accord commercial.

Il a déclaré: «Les deux parties reconnaissent que le temps est très, très court. Il n’y a pas longtemps, nous disions que nous devions parvenir à une sorte de conclusion d’ici la mi-octobre.

«Les gens ont persévéré dans ces discussions. Il arrive franchement un moment où les entreprises doivent savoir à quoi elles se préparent.

(REUTERS)

Les commentaires sont intervenus après qu’il est apparu que Johnson tenterait de réaffirmer le contrôle de son gouvernement en rencontrant les conservateurs concernés après la lutte pour le pouvoir.

Le Sunday Times a rapporté que le Premier ministre «tentera de remettre son poste de premier ministre sur les rails» en établissant un conseil politique qui plaira aux électeurs de la classe ouvrière du Nord qui ont aidé Johnson à remporter les élections générales de l’année dernière.

Le journal a déclaré que le groupe serait présidé par le député Neil O’Brien, qui a aidé l’ancien chancelier George Osborne à concevoir la centrale électrique du Nord, et a ajouté que Johnson rencontrera lundi le Groupe de recherche du Nord des députés pour écouter leurs préoccupations.

Les députés conservateurs se sont plaints que le parti et le Parlement n’avaient pas été entendus pendant que M. Cummings avait exercé son autorité.

L’ancien procureur général Dominic Grieve était cinglant à propos du temps passé par M. Cummings au centre du pouvoir.

Il a déclaré à Times Radio: «Je considère qu’il a créé le chaos au gouvernement.

«Toute sa période au gouvernement a été marquée par une baisse des normes de sorte que le bureau de presse numéro 10 a été utilisé comme un véhicule pour diffuser des calomnies, des contre-vérités et des mensonges, ce qui était très évident à l’automne de l’année dernière et pendant la période la prorogation et la préparation aux élections générales.

«Cette année, il est difficile de ne pas dire qu’il n’a rien créé d’autre que le chaos avec le premier ministre.

«Que ce soit la gestion de Covid et son propre comportement, que ce soit le projet de loi sur le marché intérieur, car en plus d’avoir totalement tort de violer le droit international, cela a explosé au visage du gouvernement et conduit à une rébellion massive aux Communes et la Chambre des lords et une sorte de crise associée à cela.

Selon certaines informations, les tensions se sont intensifiées à Downing Street lorsque le Premier ministre s’est vu présenter un briefing de «textes hostiles» contre Mlle Symonds, qui lui avait été transmis.

L’ancien chef de cabinet de Theresa May, Lord Gavin Barwell, a également déclaré que le départ pourrait conduire à des relations plus harmonieuses entre le Johnson et ses députés.

Se référant au Premier ministre, Lord Barwell a déclaré: «Il me semble qu’il y a ici une opportunité pour lui de rendre son opération de Downing Street plus harmonieuse et plus efficace.

«Pour reconstruire les relations avec les députés conservateurs, le parti parlementaire.

«Et peut-être pour donner un ton moins conflictuel et plus rassembleur, peut-être plus en phase avec ses instincts naturels.

Sir Edward Lister a été annoncé comme chef de cabinet par intérim dans l’attente d’un rendez-vous permanent, le négociateur en chef du Sunday Times sur le Brexit, Lord Frost, Lord True et Lord Bridges of Headley étant chacun envisagé pour le poste.

Les événements dramatiques sont survenus alors que le Brexit se dirige vers une phase cruciale la semaine prochaine, alors que Londres cherche à conclure un accord commercial avec Bruxelles avant la fin de la période de transition, le 31 décembre.

Le porte-parole officiel du Premier ministre, James Slack, a insisté sur le fait que Johnson n’était pas distrait par la dispute.