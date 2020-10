Bande-annonce de lancement de Hillbilly, une élégie rurale avec Amy Adams | Instagram

L’actrice Amy Adams Il est montré d’une manière que nous n’avons pas l’habitude de voir dans le nouveau film “Hillbilly, une élégie rurale”, qui vient de sortir sa bande-annonce et qui sortira le 24 novembre dans le catalogue de la plateforme de streaming.

“Hillbilly, une élégie rurale“pourrait être l’un des films de Netflix cela réalise dans la liste des prochains Oscars, un film qui mettra en vedette Amy Adams et Glenn Close et après avoir sorti la bande-annonce, beaucoup parient que s’il pouvait y arriver.

Ce film est une adaptation du best-seller de 2016 «Hillbilly Elegy: A Memory of a Family and a Culture in Crisis», qui est basé sur l’histoire vraie de l’écrivain américain JD Vance.

Dans le film de Ron Howard, la caméra suit JD Vance, un ancien marine du sud de l’Ohio et actuel étudiant en droit de Yale, qui est sur le point de décrocher l’emploi de ses rêves lorsqu’un problème familial le force à rentrer chez lui. .

La fille devra faire face à la dynamique complexe de sa famille des Appalaches, y compris sa relation instable avec sa mère Bev, qui lutte contre la dépendance.

«Le film 'Hillbilly, une élégie rurale' avec les nominés aux Oscars: Amy Adams, Glenn Close et Gabriel Basso, sur Netflix le 24 novembre. pic.twitter.com/cZz7MhPVij – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 14 octobre 2020

Avec l’aide des souvenirs de sa grand-mère Mamaw, qui l’a élevé, JD réalise que pour réaliser ses rêves, il doit accepter ses racines.

Dans une interview pour le média Collider, Ron Howard a souligné qu’il s’agissait d’une histoire de transformation et se concentre sur un groupe de personnes avec lesquelles il peut s’identifier compte tenu de leurs origines familiales et de leur histoire, également celle de sa femme.

Il s’agit d’être votre meilleure version, de trouver de la force dans votre héritage et dans les leçons que vous apprenez, mais aussi de reconnaître les obstacles que certaines de ces choses représentent et d’apprendre à évoluer au-delà de cela », a-t-il ajouté.

Dans ce film Amy Adams et Glenn Close partagent les crédits avec Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins et Owen Asztalos.

Il est à noter que Adams elle a été nominée pour un Oscar à six reprises et l’année dernière, elle a été nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans “The Vice President: Beyond Power” d’Adam McKay.

Amy Lou Adams est connue pour ses performances comiques et dramatiques, elle est apparue trois fois dans le classement annuel des actrices les mieux payées du monde.

Son rôle décisif était dans le biopic 2002 de Steven Spielberg “Arrête-moi si tu peux” face à Leonardo DiCaprio, mais elle était au chômage pendant un an plus tard et sa grande reconnaissance est venue dans le rôle d’une femme enceinte bavarde. dans le film indépendant de 2005 “Junebug”.

Amy Elle a commencé à travailler professionnellement en tant que danseuse au Boulder Dinner Theatre et au Country Dinner Playhouse et là, elle a été découverte par un directeur de dîner-théâtre de Minneapolis, Michael Brindisi, en 1995.

Le film musical “Enchanted”, dans lequel Adams Elle a joué une princesse joyeuse, c’était son premier grand succès en tant que rôle principal, et elle a continué à jouer des femmes naïves et optimistes dans un certain nombre de films comme le drame de 2008 “Doubt”.

Close, quant à elle, a sept nominations et on s’attendait à ce qu’elle remporte en 2019 l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans “The Good Wife” de Björn Runge, cependant, Olivia Colman a remporté le prix pour son travail dans “La Favorita” par Yorgos Lanthimos lorsque nous avons l’information.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Netflix Hillbilly, a Rural Elegy, sera lancé en streaming le 24 novembre après sa sortie en salles le même mois.

