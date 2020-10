La troisième saison de Cobra Kai approche à grands pas. Vendredi, Netflix a publié une bande-annonce pour la saison 3 et a révélé qu’elle sortira le 8 janvier. Il a également été révélé que la saison 4 était en préparation.

D’après la bande-annonce, il semble que la saison 3 reprendra là où la saison 2 s’est terminée. Miguel joué par Xolo Mariduena, se retrouve à l’hôpital et sous assistance respiratoire après avoir été frappé par Robby, joué par Tanner Buchanan, depuis le balcon de l’école. William Zabka, qui est connu sous le nom de Johnny Lawrence, a parlé à PopCutlure.com de la saison 3 en septembre et a dit “rien n’est impossible” quand il s’agit de personnages du film The Karate Kid Part II faisant une apparition dans la série.

“Je dois quitter Okinawa à Okinawa, mais en ce qui concerne Johnny Lawrence, il n’a aucune idée que l’un ou l’autre de ces deux personnages existe. Johnny n’a jamais vu The Karate Kid Part II”, a déclaré Zabka en parlant des personnages Chozen (Yuji Okumoto ) et Kumiko (Tamlyn Tomita) qui ont figuré dans le deuxième film de la franchise The Karate Kid. “[But] pour ces deux-là, entrer en contact serait une chose intéressante. Mais bon, rien n’est impossible. Johnny a son propre agenda. La dernière chose dont Johnny se souvient est de se lancer dans une poursuite. Son monde est bouleversé. “

L’une des autres choses que les fans recherchent dans la saison 3 de Cobra Kai est le retour possible d’Elisabeth Shue qui a été présentée dans The Karate Kid. Ralph Macchio a parlé à PopCulture.com l’année dernière et a déclaré que Shue adorait la série et qu’il lui était possible de faire un retour.

Personne ne confirmera ou niera cela, mais ils se sont certainement approchés [her] et l’ont remis en question », a déclaré Macchio, qui joue Daniel LaRusso dans la franchise Karate Kid. «Nous savons qu’elle a vraiment apprécié le spectacle et voit la qualité du spectacle. Alors oui, je pense que la porte est ouverte pour quelque chose là-bas.

La première saison de Cobra Kai a été créée sur YouTube Premium en 2018. La saison 2 a commencé à être diffusée en 2019 et l’émission a été transférée sur Netflix plus tôt cette année. La série a été un énorme succès puisqu’elle a remporté le prix du meilleur drame télévisé de Rotten Tomatoes en 2018.