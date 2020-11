N

novembre s’annonce comme un bon mois pour la nouvelle musique – et pas seulement parce que le plus grand groupe pop de la planète sort son dernier album.

Alors que le retour d’un titan K-Pop est l’attraction principale, il y a beaucoup plus de nouveaux matériaux dignes de votre attention d’écoute.

Ici, nous avons sélectionné 10 albums que vous devez entendre au cours des prochaines semaines, allant d’un album de reprises intrigant à une première mixtape extrêmement médiatisée.

Alors, les calendriers prêts: voici les dates de votre agenda musical.

Dutchavelli – Néerlandais du 5 (6 novembre)

Dutchavelli, l’artiste de l’est de Londres avec une voix comme s’il se gargarise de gravier, est actuellement l’une des plus grandes forces du rap britannique. Il a eu un énorme 2020 – des singles en rupture tels que Only If You Knew l’ont marqué comme un parolier féroce, et des collaborations avec des personnes comme Stormzy ont suivi. Il termine tout avec cette première mixtape.

Kylie Minogue – Disco (6 novembre)

En tant que tonique pour une année terrible, un album de Kylie Minogue plein de stonkers disco est plus que bienvenu. Une grande partie de l’album a été enregistrée au home studio de Minogue pendant le verrouillage, mais les premiers singles pétillent d’énergie dancefloor – tout est glorieusement rétro, avec des oscillations synthétiques et des éclairs de cuivres.

Les Kanneh-Masons – Carnaval (6 novembre)

La violoncelliste de mariage royal Sheku Kanneh-Mason n’est qu’un membre d’une famille incroyablement talentueuse. Il collabore avec ses six frères et sœurs sur ce premier album tous ensemble, avec quelques contributeurs célèbres: Michael Morpurgo lira de la poésie, accompagné d’Olivia Colman. Ailleurs, il y aura une nouvelle interprétation de Redemption Song de Bob Marley.

Yungblud – Bizarre! (13 novembre)

Yungblud est de retour avec son deuxième album. La couverture de l’album présente l’artiste Doncaster déguisé en différents alter-ego, et il semble que ce soit une indication du genre de sons auxquels nous pouvons nous attendre – c’est un autre genre de mélange, mêlant emo, new wave, pop -punk, grunge et plus encore.

Marika Hackman – Covers (13 novembre)

Les motivations derrière les albums de reprises sont toujours intrigantes. Pour Marika Hackman, enregistrer des interprétations de chansons d’autres personnes était une façon de «s’exprimer sans avoir la pression de la page blanche». Il y a des choix fascinants ici, avec des choix de chansons allant de Radiohead à Beyoncé.

BTS – BE (Deluxe Edition) (20 novembre)

La pandémie a peut-être gêné les plans de BTS pour une tournée mondiale, mais 2020 a toujours été une année prolifique pour les titans de la K-Pop. Ils ont dominé les charts du monde entier avec Map of the Soul: 7 en février, et ont suivi avec une sortie en japonais en juillet. Maintenant, le plus grand groupe de musique pop est de retour avec BE, leur neuvième long métrage. C’est garanti pour être un autre succès.

Babeheaven – Home For Now (20 novembre)

Le duo de Nancy Andersen et Jamie Travis dans l’ouest de Londres a constitué une base de fans stable depuis quatre ans maintenant, depuis la sortie des titres Heaven et Friday Sky en 2016. Il s’agit de leur premier album tant attendu – les premiers singles sont aspergés de leur wooziness de marque, avec des touches de trip-hop et de R&B, aussi.

Nick Cave – Idiot Prayer (20 novembre)

Nick Cave a livré l’une des meilleures performances diffusées en direct de l’année avec Idiot Prayer, jouant seul dans la caverne du West Hall d’Alexandra Palace. Il est maintenant sorti en tant qu’album live, et bien que le côté visuel du projet soit un élément important, il reste encore beaucoup de beauté sombre à explorer uniquement dans l’audio.

Miley Cyrus – Coeurs en plastique (27 novembre)

Les incendies de forêt en Californie en 2018 ont réduit la maison de Miley Cyrus en cendres et, ce faisant, ont détruit une grande partie de la nouvelle musique sur laquelle elle travaillait. Elle a recommencé, cependant, et sort maintenant Plastic Hearts. Il semble qu’elle se penchera sur une esthétique plus rock – il y a une reprise en direct à plein régime de Blondie’s Heart of Glass, ainsi qu’une version de Zombie par The Cranberries.

Smashing Pumpkins – CYR (27 novembre)

Billy Corgan and co sont de retour avec leur premier album depuis 2018 et ils ont clairement travaillé dur: CYR sera un double album, couvrant 20 titres. Jusqu’à présent, nous avons entendu six de ces chansons, et tout cela a un son très synthétique.