Pixar’s Soul saute les salles de cinéma et sera disponible sur Disney + le jour de Noël, a annoncé Disney jeudi. Le studio ne prévoit pas de le sortir comme Mulan, il sera donc disponible pour tous les abonnés Disney + sans frais supplémentaires. Le film devait initialement sortir en salles en juin, mais a été retardé jusqu’au 20 novembre. Soul a été réalisé par le cinéaste Inside Out Pete Docter et devrait être en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage d’animation 2020.

“Nous sommes ravis de partager la spectaculaire et émouvante Soul de Pixar avec le public directement à Disney + en décembre”, a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, dans un communiqué à Variety. “Un nouveau film original de Pixar est toujours une occasion spéciale, et cette histoire vraiment réconfortante et humoristique sur le lien humain et la recherche de sa place dans le monde sera un régal pour les familles à profiter ensemble cette saison des fêtes.”

La nouvelle n’est pas une surprise totale, comme Variety l’a rapporté le mois dernier, il était possible que Soul soit publié sur Disney + car la date de sortie du 20 novembre semblait improbable. Lorsque Disney a annoncé de nouvelles dates de sortie pour ses autres grands blockbusters, le studio n’a étonnamment pas annoncé de changements pour Soul. Disney a poussé la veuve noire de Marvel, Shang Chi et la légende des dix anneaux et éternels ont tous été retardés jusqu’en 2021. Le remake de West Side Story de Steven Spielberg a également été repoussé à 2021, tandis que Death on the Nile de Kenneth Branagh a été reporté au 18 décembre. 2020.

Soul est la suite de Docter à Inside Out, lauréat d’un Oscar. Jamie Foxx exprime la voix d’un professeur de musique au collège qui a un accident juste avant sa grande pause en tant que musicien. Son âme est séparée de son corps, et il fait équipe avec une autre âme pour retourner sur terre avant qu’il ne soit trop tard. Tina Fey, Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Angela Bassett, Richard Ayoade et Cody Chestnutt composent le reste de la distribution vocale des étoiles.

“Le monde peut être un endroit épuisant et frustrant – mais il est aussi plein de joies inattendues, même dans des choses apparemment banales”, a déclaré Docter à propos de son film dans un nouveau communiqué. “Soul étudie ce qui est vraiment important dans nos vies, une question que nous nous posons tous ces jours-ci. J’espère que cela apportera de l’humour et du plaisir aux gens à un moment où tout le monde pourra sûrement l’utiliser.

Docter a été promu directeur de la création de Pixar alors que la production sur Soul était en cours. Il est l’un des administrateurs les plus anciens de Pixar, et il a également dirigé Monsters, Inc. et Up. Up et Inside Out ont remporté l’Oscar du meilleur long métrage d’animation et font partie des rares films d’animation nominés pour l’Oscar du meilleur scénario original.