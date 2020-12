Soul la prochaine grande première de Disney Plus. Mulan était une expérience risquée. C’est devenu la première grande sortie en studio à passer directement au streaming – et à certains cinémas – au milieu de l’incertitude de la pandémie, et eu des résultats indéchiffrables pour une grande partie de l’industrie.

Si d’une part la décision de l’entreprise est perçue comme un coup dur pour les distributeurs et les cinémas (ce qui a en fait ouvert la voie à la décision de WarnerMedia), c’était aussi un risque financier dont personne n’était tout à fait sûr. de Disney pourrait faire face dans une période particulièrement difficile.

La stratégie audacieuse s’est avérée essentielle

Cinéma et streaming pourraient être assimilés sans prendre de réels risques de marché. Mulán a obtenu des revenus bruts discrets dans les salles où il a été projeté et a récupéré l’investissement dans sa production grâce à la stratégie du studio de facturer des frais pour accéder exclusivement à sa première. De nombreux abonnés Disney Plus ont refusé de le faire, etLe pourcentage qui l’a fait était suffisant pour recouvrer les coûts. Quelque chose qui montrait clairement que la manœuvre présentait des avantages jusqu’alors inconnus qui devaient encore être exploités.

Pourtant, personne ne s’attendait à ce que Soul, la grande première PIXAR de la saison des fêtes, soit une sélection naturelle pour la prochaine expérience de la société. L’annonce que le film irait directement au service de streaming Disney Plus, le 25 décembre, a intrigué et inquiété la presse spécialisée. Tout le monde se demandait s’il s’agissait d’un sacrifice calculé de l’un des meilleurs films de l’année, au profit de la plateforme de streaming naissante de la société.

La réponse n’est pas si simple, mais elle fait partie d’une série de décisions Disney pour soutenir son avenir en ligne, comme vient de le démontrer l’offre robuste de la section qui a été annoncée lors du dernier Investor Day de la société.

Streaming pour tous les goûts

Il est probable que Mulan ait été le test pilote de l’intention de Disney de tester la portée de ses sorties en ligne, et Soul est un moyen d’analyser le comportement du public abonné. Le tout après l’avalanche de nouvelles offres basées sur une bonne partie du contenu le plus abouti de l’entreprise qui a eu lieu la semaine dernière. Mais la promesse de plus de 100 émissions différentes basées sur le meilleur des mythologies pop ils n’assurent rien. Ce n’est pas non plus la preuve certaine que le streaming est la sélection naturelle d’un public qui souffre encore de l’incertitude laissée par la fermeture partielle des salles de cinéma.

Bien plus, Disney a anticipé la décision retentissante de HBO Max, qui a pris la décision – envisagée à la hâte par certains médias – d’assimiler cinéma et streaming pour la grande majorité de ses grandes sorties de 2021. Disney a fait quelque chose de similaire, mais en réduit lors de sa journée des investisseurs 2020 en annonçant qu’une grande partie de ses premières de films atteindraient les cinémas et sa plate-forme en ligne simultanément.

Mais quand même, l’entreprise doit calculer et analyser ce qui arrive à Soul pour tirer des conclusions claires sur ce qui pourrait se passer dans le futur exclusivement en streaming. Où les théâtres sont limités à des événements spécifiques, des festivals ou des projections sélectionnées uniquement.

Qu’est-ce que Disney veut analyser à travers «Soul»?

Pixar

Peut-être la même chose que WarnerMedia avec la première à succès de Wonder Woman en 1984 sur HBO Max le jour de Noël. Il s’agit de mesurer l’impact sur le nombre d’abonnés et l’augmentation de l’activité sur les différentes plateformes et App en ligne, ce qui nous permet de déduire à quel point les premières simultanées sont rentables.

Les grands studios peuvent-ils survivre uniquement avec les premières dans leurs services virtuels? Après tout, c’est quelque chose que Netflix a déjà démontré dans la pratique: Avec un contenu de meilleure qualité, la possibilité de maintenir une base d’abonnés croissante est très élevée. Un phénomène qui se traduit de manière simple: ce n’est pas un spectateur qui ne paiera qu’une seule fois pour une visite au cinéma pour un film sélectionné, mais engagera un service qui égalera l’investissement sur une base mensuelle pendant une longue période.

Le grand test décisif implique un fait concret: les studios peuvent-ils commencer à réfléchir à la possibilité de se passer du cinéma? Il s’agit d’un débat inconfortable qui se poursuit à voix basse depuis des années, mais que la pandémie et ses répercussions se sont accélérées. Et si WW84 parvient à augmenter l’équivalent de ses coûts de production auprès de nouveaux abonnés, sans que WarnerMedia n’ait à investir un seul dollar dans la distribution, les copies et tout ce qui concerne les théâtres?

Trop beau pour être vrai, n’est-ce pas? Mais c’est ici que Soul a un rôle de premier plan et qui déterminera vraiment ce qui pourrait se passer dans les cinq prochaines années en salles.

L’âme du jeu

Pixar

Soul a le même impact que WW84. Les deux films sont conçus comme de grandes sorties saisonnières, pour un public cible et avec l’idée de capitaliser sur les vacances de Noël. La question est de savoir comment élaborer une stratégie qui puisse absorber le besoin d’un type de divertissement cool au milieu d’une situation claustrophobe.

Soul est peut-être le film idéal pour l’expérience: il vient d’un studio avec une forte base de fans, qui a également eu une sortie moins impactante plus tôt dans l’année.

Maintenant, à ce qui précède, il faut ajouter que Disney Plus vient d’atteindre près de 73 millions d’abonnés, qui cette semaine lancera la fin de la saison de sa série phare The Mandalorian, qui continue d’offrir l’abonnement le moins cher au monde des plateformes et cela ne facturera pas non plus de chiffre supplémentaire pour Soul. L’arrivée de Soul sera un moyen de vérifier en temps réel la réaction du marché et ce qui pourrait arriver avec l’abondante offre de streaming qui, pour l’instant, fait partie des plans à moyen terme de l’entreprise.

Avec WarnerMedia franchissant le pas définitif dans la direction du streaming en tant que véhicule pour un profit facile au milieu d’une situation difficile, Soul sera le moyen de prouver l’importance de tout ce qui se passera ensuite. Quelque chose qui va sans aucun doute changer l’histoire du cinéma telle que nous la connaissons aujourd’hui.