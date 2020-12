Les cinéphiles à la recherche de quelque chose à regarder avec leur famille pendant les vacances ont eu une toute nouvelle option grâce à Disney, qui a sorti son nouveau film Pixar, Soul, sur Disney + le jour de Noël. Jamie Foxx exprime Joe Gardner, un professeur de musique au lycée qui rêve de devenir un musicien de jazz et le premier protagoniste noir d’un film Pixar.

Après sa mort inopinée, son âme se retrouve dans le Grand Avant, où il essaie de trouver un moyen de revenir sur Terre, rencontrant un certain nombre de personnages, y compris une âme à naître exprimée par Tina Fey, en cours de route. Lisez la suite pour voir ce que les fans disent du film.

Beaucoup ont été émus par le message inspirant du film.

Le message ultime dans #SoulMovie est tellement nécessaire. Celui qui est si facile à perdre de vue aussi. C’est formidable d’avoir une passion et une bénédiction de pouvoir y trouver une sorte de succès. Mais ne vous laissez jamais prendre au point de vous convaincre que c’est tout ce que vous êtes. – Justin Tinsley (@JustinTinsley) 27 décembre 2020

#SoulMovie était vraiment inspirant.

Personnellement, je n’aurais pas pu regarder à un meilleur moment. Du début à la fin, c’était génial et le message est si important. La représentation est si importante. Vraiment vraiment si bon. – RAVEN B. (@RAVIEB) 27 décembre 2020

Ce que je retiens de #SoulMovie, c’est que la plupart du temps, nous attendons une grande pause ou un grand changement dans nos vies, mais nous négligeons les bénédictions quotidiennes qui nous attendent. Ce sont ces petites étincelles qui comptent, pas ces grands moments. Les grands moments vont et viennent. – Chris (@CSinTech) 26 décembre 2020

Initialement prévu pour une sortie en salles en juillet, Soul est maintenant diffusé sur Disney + pour les utilisateurs du monde entier sans frais supplémentaires pour les abonnés. Les abonnements Disney + coûtent actuellement 7 USD par mois, 70 USD par an et 13 USD par mois dans un forfait Disney Plus / Hulu / ESPN Plus.

Regardez #SoulMovie comme maintenant. @disneyplus – Joe Gatto (@Joe_Gatto) 26 décembre 2020

