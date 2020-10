HISTOIRES CONNEXES

Un professeur d’université aux manières douces reçoit une surprise des plus inattendues – et indésirables – dans cet aperçu exclusif de l’épisode 2 de Soulmates d’AMC.

La première de la série d’anthologies en six épisodes a établi qu’en 2023, les scientifiques identifient dans le corps humain la «particule d’âme», ce qui ouvre la porte à la société Soul Connex pour tester et associer des personnes à leur âme sœur, quelle que soit la personne et où qu’elle soit. pourrait être. (L’épisode 1, mettant en vedette Sarah Snook de Succession, a obtenu une note moyenne de «B».

Dans l’épisode de cette semaine, «The Lovers» (diffusé lundi à 10 h / 9 h), David Costabile (Billions) incarne David, un professeur à la recherche d’une permanence dont la vie risque d’être bouleversée dans le clip ci-dessus, quand Alison (Lodge Sonya Cassidy, 49 ans) le confronte avec la preuve qu’elle est son âme sœur.

Pourquoi David est-il si pris au dépourvu par cette introduction? Et jusqu’où Alison est-elle allée pour se retrouver face à face avec son âme sœur (et pourquoi)? Appuyez sur play ci-dessus pour assister au début de quelque chose… assez compliqué.

Les épisodes suivants de Soulmates – mettant en vedette Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (milliards), Bill Skarsgård (Castle Rock), Betsy Brandt (Breaking Bad), JJ Field (TURN) et Georgina Campbell (Black Mirror) – impliquent un mariage non conventionnel interrompu par l’arrivée d’un tiers; le vol d’un passeport qui fait dérailler le plan d’un homme de rendez-vous avec son âme sœur; une église qui aide les gens à avancer après la perte de leur partenaire parfait; et un couple dans lequel une femme se débat avec sa méfiance croissante envers son âme sœur.