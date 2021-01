W

Quel Ă©tait le «son» de votre 2020? Pour moi, c’est quand Andrew Lloyd Webber a rejoint TikTok. Il a fait l’une de mes vidĂ©os prĂ©fĂ©rĂ©es de l’annĂ©e: il a pris l’acapella de Cardi B et Megan Thee Stallion ‘WAP’ et l’a rejouĂ©e sur l’air de ‘Phantom of the Opera’. Elle ne dure que 10 secondes, mais c’est la meilleure chanson de l’annĂ©e qui ne soit jamais arrivĂ©e.

Lloyd Webber est l’un des nombreux acteurs du monde de la musique Ă avoir dĂ©couvert les joies du Sound: la boucle pop de quelques secondes que TikTok a popularisĂ©e, qui marque dĂ©sormais un vĂ©ritable pas en avant pour la musique enregistrĂ©e et pour les fans.

Alors que Lloyd Webber’s Sound n’a pas tout Ă fait atteint une sortie officielle, des centaines d’autres succĂšs sur lesquels beaucoup d’entre vous auront dansĂ© de Drake, The Weeknd et Doja Cat – ont tous d’abord trouvĂ© leur popularitĂ© via les crĂ©ateurs de TikTok.

Et qui aurait pensĂ© que nous aurions tous commencĂ© 2021 au Royaume-Uni en nous imaginant nous Ă©craser Ă travers les vagues, les pirates de nos propres navires, ceinturant des chants de mer? Tout cela grĂące Ă un TikToker appelĂ© Nathan Evans, ci-dessus, qui a publiĂ© pour la premiĂšre fois une vidĂ©o de lui-mĂȘme chantant un vieux bidonville en juillet 2020 et qui est devenu une sensation virale mondiale cette semaine.

Nathan a maintenant quittĂ© son emploi de jour et a signĂ© un contrat d’enregistrement Ă l’arriĂšre de sa boucle de 60 secondes.

Une nouvelle Ă©volution dans l’histoire de la musique

The Sounds of TikTok reprĂ©sente une nouvelle Ă©volution dans l’histoire de la musique, en soutenant la dĂ©couverte de la musique et en ouvrant une toute nouvelle façon pour les mĂ©lomanes de dĂ©couvrir de nouveaux morceaux et pour les crĂ©ateurs de musique d’atteindre de nouveaux publics.

Ouvrez TikTok et vous pourrez vous divertir par des choses et des personnes auxquelles vous ne vous attendiez tout simplement pas. Cela pourrait ĂȘtre une fille Ă HawaĂŻ qui est tombĂ©e d’une maniĂšre ou d’une autre sur une piste diss de la scĂšne grime de Blackpool, ou un emballeur de pommes de terre de l’Idaho sur son skateboard pour travailler, crĂ©ant une vidĂ©o sur une vieille chanson de soft rock.

Ces deux choses se sont vraiment produites; comme la crĂ©ation de Bella Poarch de «M To The B» par le rappeur blackpudlian Millie B, ci-dessus, a Ă©tĂ© vue plus d’un demi-milliard de fois, tandis que la vidĂ©o que Nathan Apodaca a faite de lui-mĂȘme en Ă©coutant «Dreams» de Fleetwood Mac et en buvant Ocean Spray comme il a naviguĂ© dans la rue sur son longboard, ci-dessous, a Ă©tĂ© vu prĂšs de 70m fois.

Dans le cas de ce dernier, le jukebox de joie de TikTok a engendrĂ© d’innombrables remixes, y compris des versions de Mick Fleetwood et du propre PDG d’Ocean Spray, Tom Hayes, qui ont sautĂ© dans le train en marche – ou plutĂŽt leurs skateboards – pour faire tourner les pages de cette histoire particuliĂšre.

La musique fait partie intégrante de TikTok, et en tant que responsable européen du Creative Lab de TikTok, mon travail consiste à aider les marques à comprendre comment notre communauté utilise le son pour créer ces moments culturels et les aider à prospérer dans cet incroyable plein écran, son sur environnement en une maniÚre qui traverse véritablement notre communauté.

Les rĂȘves de retour au sommet des classements iTunes

Cependant, nous ne nous sommes pas prĂ©parĂ©s Ă la vidĂ©o Ocean Spray de Nathan Apodaca – ou @ doggface208 Ă ses abonnĂ©s TikTok -, sans doute la meilleure publicitĂ© accidentelle de tous les temps.

Doggface lui-mĂȘme est devenu une star du jour au lendemain, l’amour de la marque pour Ocean Spray a fait un bond sur TikTok et a quittĂ© la plate-forme pour se tourner vers le commerce de dĂ©tail, alors qu’il est devenu la boisson incontournable du moment, tandis que «Dreams» de Fleetwood Mac a de nouveau dĂ©passĂ© les palmarĂšs Billboard et iTunes pour la premiĂšre fois. en 43 ans.

Cette simple vidĂ©o a inversĂ© le script de l’histoire de la marque et, avec l’aide de Fleetwood Mac et de la communautĂ© mondiale TikTok, le monde a avalĂ© l’histoire, ainsi que des litres de jus de canne Ă sucre et de framboise Ocean Spray. Cependant, il y a un art Ă faire des rĂȘves entre la musique et les marques.

Il a Ă©tĂ© dit que la musique reprĂ©sente 50% de tout message de marque commerciale et que la bonne sĂ©lection de chansons peut faire des gains de pourcentage incommensurables en termes de rappel enracinĂ©. La musique a la capacitĂ© d’emmener l’auditeur Ă un moment et un endroit diffĂ©rents, de le transporter de son canapĂ© ou de son smartphone et de le placer au cƓur de l’histoire de la marque.

Pensez Ă la piste «Phat Planet» de Leftfield qui, avec son rythme cardiaque mĂ©tronomique, a tĂ©lĂ©portĂ© les tĂ©lĂ©spectateurs de la publicitĂ© Guinness Surfer dans le moment des mers salĂ©es et dĂ©ferlantes. Cette histoire d’attente de la perfection Ă©tait claire, et le volume de tension a Ă©tĂ© augmentĂ© par les ondes sonores de construction du morceau, ce qui a entraĂźnĂ© une vague imparable de rĂ©compenses et de ventes.

«Phat Planet» et l’histoire des surfeurs endurcis par la mer sont dĂ©sormais liĂ©s pour toujours, mais il a apparemment fallu parcourir plus de 2000 chansons avant que les crĂ©ateurs ne tombent sur ce morceau inĂ©dit, ce qui est maintenant possible beaucoup plus rapidement sur TikTok.

La mĂȘme chose peut ĂȘtre dite de l’usine Ă succĂšs de Levi’s de bandes sonores publicitaires mĂ©morables. Chacun a amenĂ© le spectateur Ă un moment ou Ă un lieu, en le liant au moment et Ă la marque et au modĂšle du jean.

La musique ne doit jamais ĂȘtre sous-estimĂ©e

Certains de ces morceaux ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s par des artistes jusqu’alors inconnus, tels que «Spaceman» par les merveilles Ă succĂšs Babylon Zoo, tandis que d’autres ont cherchĂ© Ă apporter des classiques oubliĂ©s Ă de nouvelles oreilles.

En 1985, le strip-tease impromptu de Nick Kamen pour laverie Ă Marvin Gaye, «I Heard It Through The Grapevine», a fait sortir les tĂ©lĂ©spectateurs de leur banal sommeil de banlieue pour un moment d’Americana cool sans effort. Il a fait grimper les frĂ©quences cardiaques Ă des niveaux Ă©galĂ©s uniquement par l’augmentation de 800% des ventes des 501 Levi’s.

«La musique est une force puissante de communication et ne doit jamais ĂȘtre sous-estimĂ©e», a dĂ©clarĂ© Sir John Hegarty, le responsable de la publicitĂ© qui Ă©tait responsable de cette publicitĂ© de Nick Kamen. “Il se connecte Ă un niveau Ă©motionnel profond, crĂ©ant un lien durable entre le communicateur et l’auditeur, ajoutant de la valeur et de la mĂ©morisation Ă votre message.”

Ce nouveau chapitre du livre d’histoires de la marque s’est vraiment connectĂ© Ă la conscience culturelle de la fin de 2020 avec le TikTok original de Doggface, partageant son histoire personnelle et la mettant dans les «Dreams» de Fleetwood Mac.

La combinaison a Ă©videmment cliquĂ©: le bon moment, le bon produit et la bonne chanson. Les Ă©lĂ©ments se sont rĂ©unis, tout comme les histoires de marque parfaitement construites des agences qui l’ont prĂ©cĂ©dĂ©, Ă©levant Ă un nouveau niveau de narration ce qui n’Ă©tait, en surface, qu’un gars vivant sa meilleure vie et apprĂ©ciant sa boisson prĂ©fĂ©rĂ©e et sa chanson classique.

Ce TikTok nous a amenés à ce sentiment de liberté lorsque nous échappons aux malheurs du monde, le produit et les paroles se combinant pour permettre un micro-moment de joie.

Preuve s'il Ă©tait nĂ©cessaire que la musique et la narration ont toujours Ă©tĂ© et sont toujours au cƓur et Ă l'Ăąme de la crĂ©ation d'un moment qui fait bouger les gens et fait sortir les produits des Ă©tagĂšres – souvent plus vite que vous ne pouvez faire du skateboard dans une rue en chantant: «C'est juste que tu devrais jouer comme tu le ressens
 .. »
 .. »