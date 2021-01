Bacon, fromage et bière en une seule recette. Préparez cette délicieuse soupe accompagnée de maïs grillé, parfaite pour se réchauffer.

Pour préparer cette délicieuse recette de soupe au bacon avec fromage et bière, vous aurez besoin des éléments suivants Ingrédients:

500 gr de bacon (1 lb)

1 tasse de maïs

1 tasse de bière

4 tasses de fromage cheddar blanc

1 tasse de mozzarella

1 ½ bouillon de poulet

½ tasse d’oignon

1 ½ de crème moitié-moitié

1 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive

½ tasse de poivron rouge

1 branche de céleri (hachée)

1 piment jalapeño

2 gousses d’ail (hachées finement)

1 cuillère à soupe de raifort

1 cuillère à soupe de tabasco

4 cuillère à soupe de farine

1 cuillère à soupe de moutarde

1 cuillère à soupe de paprika fumé

Sel au goût

préparation

Dans une poêle à feu moyen, chauffer l’huile d’olive et ajouter le maïs. Remuer et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré.Dans une autre poêle, cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Réserver ensuite sur des serviettes en papier pour éliminer l’excès de gras.Dans une casserole à feu moyen avec de l’huile, ajouter l’oignon finement haché, les gousses d’ail émincées, le céleri haché, le jalapeño haché, le poivron rouge coupé en dés, le sel et poivrer au goût. Remuer et cuire pendant 6-8 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient cuits, incorporer la farine, remuer et cuire pendant deux minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la bière, remuez à nouveau et faites cuire jusqu’à ce qu’elle épaississe, ajoutez le bouillon de poulet, la moitié et la crème, le paprika fumé, la sauce Tabasco, le raifort et la moutarde. Remuer et cuire à feu doux pendant 15 à 20 minutes.

Ajouter la moitié du bacon croustillant écrasé, le fromage cheddar et la mozzarella. Mélanger jusqu’à ce que les fromages soient fondus et laisser reposer 10 minutes. Ajouter la moitié du bacon, le cheddar, la mozzarella. Mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu et laisser reposer 10 minutes. Servir chaud et servi avec le maïs rôti et un peu de bacon. Savourez ce délice.

